يفضل كثيرٌ من الناس التبضع من "البسطات"، اختصاراً للوقت الذي قد يقضيه في المحلات التجارية، وهروباً من طوابير الانتظار عند المحاسب، ورحمة منهم بالباعة المتجولين، غير آبهين بما قد تحمل بضائعهم من أوساخ وجراثيم قد يعرض فيها المشتري نفسه وعائلته للأمراض والأوبئة. وعلى قارعة الطرق؛ تجد الباعة منتشرين يعرضون ما لديهم من بضائع، إما مواد غذائية أو نباتات عطرية أو مساويك ومنتوجات أخرى، مستعطفين المارة بجلوسهم تحت أشعة الشمس بحثاً عن رزقهم، ومحتمين بمقولة "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق". ومع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد يكون البائع المخالف سبباً في انتشار الفيروس، ونقله عبر ملامسته للبضائع وللزبائن، دون التقيد بالتعليمات الوقائية التي تفرضها الجهات ذات العلاقة على المحلات التجارية النظامية. وتبذل الجهات الأمنية وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، قصارى جهودها في ملاحقة الباعة المخالفين، ومصادرة ما لديهم من مواد غذائية، وتوعية المجتمع بخطر الشراء من بضائعهم.

"الباعة المخالفون" خطر مُتربِّص قد يسهم في انتشار فيروس كورونا عبدالرحمن السلماني سبق 2020-04-01 يفضل كثيرٌ من الناس التبضع من "البسطات"، اختصاراً للوقت الذي قد يقضيه في المحلات التجارية، وهروباً من طوابير الانتظار عند المحاسب، ورحمة منهم بالباعة المتجولين، غير آبهين بما قد تحمل بضائعهم من أوساخ وجراثيم قد يعرض فيها المشتري نفسه وعائلته للأمراض والأوبئة.



وعلى قارعة الطرق؛ تجد الباعة منتشرين يعرضون ما لديهم من بضائع، إما مواد غذائية أو نباتات عطرية أو مساويك ومنتوجات أخرى، مستعطفين المارة بجلوسهم تحت أشعة الشمس بحثاً عن رزقهم، ومحتمين بمقولة "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق".



ومع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد يكون البائع المخالف سبباً في انتشار الفيروس، ونقله عبر ملامسته للبضائع وللزبائن، دون التقيد بالتعليمات الوقائية التي تفرضها الجهات ذات العلاقة على المحلات التجارية النظامية.



وتبذل الجهات الأمنية وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، قصارى جهودها في ملاحقة الباعة المخالفين، ومصادرة ما لديهم من مواد غذائية، وتوعية المجتمع بخطر الشراء من بضائعهم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 07:34 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:22 PM

"الباعة المخالفون" خطر مُتربِّص قد يسهم في انتشار فيروس كورونا محتمين بمقولة "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق"





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يفضل كثيرٌ من الناس التبضع من "البسطات"، اختصاراً للوقت الذي قد يقضيه في المحلات التجارية، وهروباً من طوابير الانتظار عند المحاسب، ورحمة منهم بالباعة المتجولين، غير آبهين بما قد تحمل بضائعهم من أوساخ وجراثيم قد يعرض فيها المشتري نفسه وعائلته للأمراض والأوبئة.



وعلى قارعة الطرق؛ تجد الباعة منتشرين يعرضون ما لديهم من بضائع، إما مواد غذائية أو نباتات عطرية أو مساويك ومنتوجات أخرى، مستعطفين المارة بجلوسهم تحت أشعة الشمس بحثاً عن رزقهم، ومحتمين بمقولة "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق".



ومع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد يكون البائع المخالف سبباً في انتشار الفيروس، ونقله عبر ملامسته للبضائع وللزبائن، دون التقيد بالتعليمات الوقائية التي تفرضها الجهات ذات العلاقة على المحلات التجارية النظامية.



وتبذل الجهات الأمنية وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، قصارى جهودها في ملاحقة الباعة المخالفين، ومصادرة ما لديهم من مواد غذائية، وتوعية المجتمع بخطر الشراء من بضائعهم.