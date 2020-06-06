النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

باسم "ليفيليماب".. روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات "كورونا"

يساعد المرضى الذين يعانون من تطور "عاصفة السيتوكين"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تحت اسم "إيلسيرا" "ليفيليماب"، تنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية "بيوكاد".

وكتبت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: أصبح عقار "ليفيليماب" ثاني دواء مسجل بموجب الإجراء المعجل المنصوص عليه في المرسوم الحكومي، والذي ينظم تفاصيل علاج الأدوية في مواجهة خطر الطوارئ.

ووفق "سبوتنيك": فقد سبق أن أعلنت الشركة المنتجة للعقار في وقت سابق أنها تعمل على تسجيل العقار وفق نظام خاص، نظرًا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي التي تهدّد حياة المرضى.

يشار إلى أن الدواء يساعد المرضى الذين يعانون من تطور ما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، وهو رد فعل التهابي مفرط للجسم لإدخال الفيروس؛ مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، على وجه الخصوص، أنسجة الرئة.

وأقرت وزارة الصحة الروسية، نهاية شهر مايو الماضي، عقار "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.

ووافقت وزارة الصحة الروسية، في الأول من شهر يونيو الجاري، على دواء لوباء "كوفيد-19"، المصنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"؛ حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير".

وقال البروفيسور ألكسندر تشيبورنوف، وهو موظف في معهد الطب السريري التجريبي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: الدواء يتم استخدامه في عدد من البلدان وقد أثبت فعاليته، ولن يتم بيعه في الصيدليات في الأسابيع المقبلة؛ حيث سيتم العلاج عن طريقه فقط في المستشفيات وفقط للحالات الصعبة.

وتؤكد نتائج البيانات من الدراسة السريرية لدواء "آفيفافير" فعاليته العالية في علاج وباء "كوفيد-19". وأشار معهد الطب السريري إلى أن المرحلة النهائية من تجربة الدواء السريرية، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 21 مايو، بمشاركة 330 مريضًا، لا تزال جارية حاليًا.

وقال مدير معهد الطب السريري، كيريل دميتريف: هذا الدواء ليس فقط أول دواء مسجل ضد الفيروسات التاجية في روسيا، وإنما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة المضادة لوباء "كوفيد-19" في العالم.

وأضاف: تم تطويره واختباره خلال التجارب السريرية في روسيا في وقت قياسي؛ مما سمح له بأن يكون أول دواء على أساس "فافيبيرافير" في العالم.

جدير بالذكر أن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، كان قد أعلن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية يونيو، ومطلع يوليو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باسم "ليفيليماب".. روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تحت اسم "إيلسيرا" "ليفيليماب"، تنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية "بيوكاد".

وكتبت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: أصبح عقار "ليفيليماب" ثاني دواء مسجل بموجب الإجراء المعجل المنصوص عليه في المرسوم الحكومي، والذي ينظم تفاصيل علاج الأدوية في مواجهة خطر الطوارئ.

ووفق "سبوتنيك": فقد سبق أن أعلنت الشركة المنتجة للعقار في وقت سابق أنها تعمل على تسجيل العقار وفق نظام خاص، نظرًا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي التي تهدّد حياة المرضى.

يشار إلى أن الدواء يساعد المرضى الذين يعانون من تطور ما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، وهو رد فعل التهابي مفرط للجسم لإدخال الفيروس؛ مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، على وجه الخصوص، أنسجة الرئة.

وأقرت وزارة الصحة الروسية، نهاية شهر مايو الماضي، عقار "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.

ووافقت وزارة الصحة الروسية، في الأول من شهر يونيو الجاري، على دواء لوباء "كوفيد-19"، المصنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"؛ حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير".

وقال البروفيسور ألكسندر تشيبورنوف، وهو موظف في معهد الطب السريري التجريبي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: الدواء يتم استخدامه في عدد من البلدان وقد أثبت فعاليته، ولن يتم بيعه في الصيدليات في الأسابيع المقبلة؛ حيث سيتم العلاج عن طريقه فقط في المستشفيات وفقط للحالات الصعبة.

وتؤكد نتائج البيانات من الدراسة السريرية لدواء "آفيفافير" فعاليته العالية في علاج وباء "كوفيد-19". وأشار معهد الطب السريري إلى أن المرحلة النهائية من تجربة الدواء السريرية، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 21 مايو، بمشاركة 330 مريضًا، لا تزال جارية حاليًا.

وقال مدير معهد الطب السريري، كيريل دميتريف: هذا الدواء ليس فقط أول دواء مسجل ضد الفيروسات التاجية في روسيا، وإنما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة المضادة لوباء "كوفيد-19" في العالم.

وأضاف: تم تطويره واختباره خلال التجارب السريرية في روسيا في وقت قياسي؛ مما سمح له بأن يكون أول دواء على أساس "فافيبيرافير" في العالم.

جدير بالذكر أن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، كان قد أعلن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية يونيو، ومطلع يوليو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:31 PM

باسم "ليفيليماب".. روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات "كورونا"

يساعد المرضى الذين يعانون من تطور "عاصفة السيتوكين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,368

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تحت اسم "إيلسيرا" "ليفيليماب"، تنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية "بيوكاد".

وكتبت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: أصبح عقار "ليفيليماب" ثاني دواء مسجل بموجب الإجراء المعجل المنصوص عليه في المرسوم الحكومي، والذي ينظم تفاصيل علاج الأدوية في مواجهة خطر الطوارئ.

ووفق "سبوتنيك": فقد سبق أن أعلنت الشركة المنتجة للعقار في وقت سابق أنها تعمل على تسجيل العقار وفق نظام خاص، نظرًا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي التي تهدّد حياة المرضى.

يشار إلى أن الدواء يساعد المرضى الذين يعانون من تطور ما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، وهو رد فعل التهابي مفرط للجسم لإدخال الفيروس؛ مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، على وجه الخصوص، أنسجة الرئة.

وأقرت وزارة الصحة الروسية، نهاية شهر مايو الماضي، عقار "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.

ووافقت وزارة الصحة الروسية، في الأول من شهر يونيو الجاري، على دواء لوباء "كوفيد-19"، المصنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"؛ حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير".

وقال البروفيسور ألكسندر تشيبورنوف، وهو موظف في معهد الطب السريري التجريبي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: الدواء يتم استخدامه في عدد من البلدان وقد أثبت فعاليته، ولن يتم بيعه في الصيدليات في الأسابيع المقبلة؛ حيث سيتم العلاج عن طريقه فقط في المستشفيات وفقط للحالات الصعبة.

وتؤكد نتائج البيانات من الدراسة السريرية لدواء "آفيفافير" فعاليته العالية في علاج وباء "كوفيد-19". وأشار معهد الطب السريري إلى أن المرحلة النهائية من تجربة الدواء السريرية، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 21 مايو، بمشاركة 330 مريضًا، لا تزال جارية حاليًا.

وقال مدير معهد الطب السريري، كيريل دميتريف: هذا الدواء ليس فقط أول دواء مسجل ضد الفيروسات التاجية في روسيا، وإنما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة المضادة لوباء "كوفيد-19" في العالم.

وأضاف: تم تطويره واختباره خلال التجارب السريرية في روسيا في وقت قياسي؛ مما سمح له بأن يكون أول دواء على أساس "فافيبيرافير" في العالم.

جدير بالذكر أن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، كان قد أعلن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية يونيو، ومطلع يوليو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,935

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة