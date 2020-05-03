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خبير سويسري: قد نحتاج للتعايش مع قيود كورونا لعامين آخرين

قال: لدينا معرفة ضعيفة بهذا الفيروس من الممكن أن نكتشف صفات مزعجة

قال الخبير الذي يرأس قوة المهام التابعة للحكومة السويسرية والمعنية بمواجهة أزمة وباء كورونا: إن الناس قد يضطرون إلى التعايش مع بعض القيود لمدة عامين أو أكثر؛ لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ آم زونتاغ" السويسرية، قال خبير الأوبئة وباحث الصحة العامة ماتياس إيغر: إنه يأمل في إجراء تجارب كبيرة على اللقاحات بعد عام من الآن، لكنه حذر من أن الأمر قد يواجه عقبات.

وقال: "لدينا معرفة ضعيفة بهذا الفيروس. من الممكن أن نكتشف صفات مزعجة من شأنها أن تعيق وتبطئ تطوير لقاحات فعالة وآمنة".

ووفق أخبار 24 الإماراتية، حذّر من أنه لضمان ألا يتفشى مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس في المجتمع بالكامل؛ سوف يتعين على الناس الاستمرار في ارتداء الأقنعة واتباع قواعد النظافة والحفاظ على التباعد.

ومع اقتراب إعادة فتح سويسرا للمدارس الابتدائية في 11 مايو (أيار)، قال إيغر: إنه يجب ألا يقلق الآباء، مستشهداً بأنه لا توجد حالات موثقة جيداً لانتقال العدوى من الأطفال للكبار، ومن الصعب إيجاد حالات موثقة لأطفال ينقلون العدوى إلى أطفال آخرين.

وقال: "هناك 3 ملايين حالة إصابة بكوفيد 19 في العالم. تشير البيانات إلى أن الأطفال لا يلعبون دوراً كبيراً في انتشار الفيروس".

ومع ذلك أقرّ إيغر بإمكانية إصابة الأطفال بالعدوى، وطلب من الآباء مراقبة الأعراض.

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خبير سويسري: قد نحتاج للتعايش مع قيود كورونا لعامين آخرين
سبق

قال الخبير الذي يرأس قوة المهام التابعة للحكومة السويسرية والمعنية بمواجهة أزمة وباء كورونا: إن الناس قد يضطرون إلى التعايش مع بعض القيود لمدة عامين أو أكثر؛ لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ آم زونتاغ" السويسرية، قال خبير الأوبئة وباحث الصحة العامة ماتياس إيغر: إنه يأمل في إجراء تجارب كبيرة على اللقاحات بعد عام من الآن، لكنه حذر من أن الأمر قد يواجه عقبات.

وقال: "لدينا معرفة ضعيفة بهذا الفيروس. من الممكن أن نكتشف صفات مزعجة من شأنها أن تعيق وتبطئ تطوير لقاحات فعالة وآمنة".

ووفق أخبار 24 الإماراتية، حذّر من أنه لضمان ألا يتفشى مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس في المجتمع بالكامل؛ سوف يتعين على الناس الاستمرار في ارتداء الأقنعة واتباع قواعد النظافة والحفاظ على التباعد.

ومع اقتراب إعادة فتح سويسرا للمدارس الابتدائية في 11 مايو (أيار)، قال إيغر: إنه يجب ألا يقلق الآباء، مستشهداً بأنه لا توجد حالات موثقة جيداً لانتقال العدوى من الأطفال للكبار، ومن الصعب إيجاد حالات موثقة لأطفال ينقلون العدوى إلى أطفال آخرين.

وقال: "هناك 3 ملايين حالة إصابة بكوفيد 19 في العالم. تشير البيانات إلى أن الأطفال لا يلعبون دوراً كبيراً في انتشار الفيروس".

ومع ذلك أقرّ إيغر بإمكانية إصابة الأطفال بالعدوى، وطلب من الآباء مراقبة الأعراض.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:32 PM

خبير سويسري: قد نحتاج للتعايش مع قيود كورونا لعامين آخرين

قال: لدينا معرفة ضعيفة بهذا الفيروس من الممكن أن نكتشف صفات مزعجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الخبير الذي يرأس قوة المهام التابعة للحكومة السويسرية والمعنية بمواجهة أزمة وباء كورونا: إن الناس قد يضطرون إلى التعايش مع بعض القيود لمدة عامين أو أكثر؛ لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ آم زونتاغ" السويسرية، قال خبير الأوبئة وباحث الصحة العامة ماتياس إيغر: إنه يأمل في إجراء تجارب كبيرة على اللقاحات بعد عام من الآن، لكنه حذر من أن الأمر قد يواجه عقبات.

وقال: "لدينا معرفة ضعيفة بهذا الفيروس. من الممكن أن نكتشف صفات مزعجة من شأنها أن تعيق وتبطئ تطوير لقاحات فعالة وآمنة".

ووفق أخبار 24 الإماراتية، حذّر من أنه لضمان ألا يتفشى مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس في المجتمع بالكامل؛ سوف يتعين على الناس الاستمرار في ارتداء الأقنعة واتباع قواعد النظافة والحفاظ على التباعد.

ومع اقتراب إعادة فتح سويسرا للمدارس الابتدائية في 11 مايو (أيار)، قال إيغر: إنه يجب ألا يقلق الآباء، مستشهداً بأنه لا توجد حالات موثقة جيداً لانتقال العدوى من الأطفال للكبار، ومن الصعب إيجاد حالات موثقة لأطفال ينقلون العدوى إلى أطفال آخرين.

وقال: "هناك 3 ملايين حالة إصابة بكوفيد 19 في العالم. تشير البيانات إلى أن الأطفال لا يلعبون دوراً كبيراً في انتشار الفيروس".

ومع ذلك أقرّ إيغر بإمكانية إصابة الأطفال بالعدوى، وطلب من الآباء مراقبة الأعراض.

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