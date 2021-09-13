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"شؤون الحرمين" تكثّف جهودها للحفاظ على سلامة المصلين بالتوسعة الشمالية

لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح لخدمة الحرمين وقاصديهما

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية- جهودها اليومية لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح المدير العام للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة لخدمة رواد بيت الله الحرام، إضافة إلى متابعة سير الأعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة المصليات وفق معايير التباعد الجسدي بين المصلين حسب الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المعمول بها بالحرمين الشريفين؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وبيّن المهندس "المسعودي" أن الإدارة تشرف على تنظيم دخول وخروج المصلين من وإلى مبنى التوسعة عبر الأبواب من الجهة الغربية، ووضع الكاميرات الحرارية لقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم، وتحديد المصليات الأمامية للرجال والمصليات الخلفية للنساء، وتوجيه ذوي الإعاقة للمصليات الخاصة بهم، والتأكد من تشغيل السلالم الكهربائية لنقلهم للأدوار العلوية، ومراقبة تشغيل نظام التكييف وسلامة الإضاءة والصوت وأعمال النظافة والتعقيم وسقيا زمزم، وسط منظومة متكاملة ومتناغمة وتعاون مستمر بين الإدارات ذات العلاقة.

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"شؤون الحرمين" تكثّف جهودها للحفاظ على سلامة المصلين بالتوسعة الشمالية
سبق

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية- جهودها اليومية لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح المدير العام للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة لخدمة رواد بيت الله الحرام، إضافة إلى متابعة سير الأعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة المصليات وفق معايير التباعد الجسدي بين المصلين حسب الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المعمول بها بالحرمين الشريفين؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وبيّن المهندس "المسعودي" أن الإدارة تشرف على تنظيم دخول وخروج المصلين من وإلى مبنى التوسعة عبر الأبواب من الجهة الغربية، ووضع الكاميرات الحرارية لقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم، وتحديد المصليات الأمامية للرجال والمصليات الخلفية للنساء، وتوجيه ذوي الإعاقة للمصليات الخاصة بهم، والتأكد من تشغيل السلالم الكهربائية لنقلهم للأدوار العلوية، ومراقبة تشغيل نظام التكييف وسلامة الإضاءة والصوت وأعمال النظافة والتعقيم وسقيا زمزم، وسط منظومة متكاملة ومتناغمة وتعاون مستمر بين الإدارات ذات العلاقة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:18 AM

"شؤون الحرمين" تكثّف جهودها للحفاظ على سلامة المصلين بالتوسعة الشمالية

لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح لخدمة الحرمين وقاصديهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية- جهودها اليومية لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح المدير العام للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة لخدمة رواد بيت الله الحرام، إضافة إلى متابعة سير الأعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة المصليات وفق معايير التباعد الجسدي بين المصلين حسب الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المعمول بها بالحرمين الشريفين؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وبيّن المهندس "المسعودي" أن الإدارة تشرف على تنظيم دخول وخروج المصلين من وإلى مبنى التوسعة عبر الأبواب من الجهة الغربية، ووضع الكاميرات الحرارية لقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم، وتحديد المصليات الأمامية للرجال والمصليات الخلفية للنساء، وتوجيه ذوي الإعاقة للمصليات الخاصة بهم، والتأكد من تشغيل السلالم الكهربائية لنقلهم للأدوار العلوية، ومراقبة تشغيل نظام التكييف وسلامة الإضاءة والصوت وأعمال النظافة والتعقيم وسقيا زمزم، وسط منظومة متكاملة ومتناغمة وتعاون مستمر بين الإدارات ذات العلاقة.

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