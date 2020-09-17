أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة شيخ قبيلة "آل عيسى بني حمد" بالطوال

أشادا بما قدمه الفقيد من أعمال ومساعي الخير والإصلاح وخدمة الوطن

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، واجب العزاء في وفاة شيخ شمل قبيلة آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال، الشيخ عمر بن عبدالله يعقوب حمدي -رحمه الله-.

وعبر أمير المنطقة ونائبه عن بالغ تعازيهما ومواساتهما، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمه الفقيد خلال عمله من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

ومن جهته، عبر الشيخ يعقوب بن عمر عبدالله حمدي وأبناء وأفراد أسرة الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه، على تعازيهما ومواساتهما.

