شاهد.. "بلدية ينبع" تغلق مطعمًا يقوم بالذبح في بيئةٍ تفتقد للاشتراطات الصحية

رصدت المخالفات في حملةٍ ضمن التدابير الاحترازية للسيطرة على "كورونا"

أغلقت بلدية محافظة ينبع، اليوم الأربعاء، أحد مطاعم المندي كان يقوم بالذبح بشكل مخالف داخل المطعم وسط بيئة تفتقد للاشتراطات الصحية؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وتفصيلًا: ضبطت الفرق الرقابية الصحية المختصة بالبلدية، أحد مطاعم المندي يقوم بالذبح بشكل مخالف داخل المطعم؛ حيث رصدت عدد (3) من الذبائح في مراحل الذبح، وسط بيئة صحية تفتقد للاشتراطات الصحية وتدنّي مستوى النظافة، وعليه تم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وتأتي الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتّخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجدّ والحدّ من مخاطر انتشاره.