العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-14
حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:06 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:33 PM
العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة
قال: نشاط الجائحة عالميًا مستمر وأعداد الإصابات اليومية تضاعفت الشهر الأخير
حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.