حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة. وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-14 حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.



وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 04:06 PM

اخر تعديل 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 04:33 PM

العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة قال: نشاط الجائحة عالميًا مستمر وأعداد الإصابات اليومية تضاعفت الشهر الأخير





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حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.



وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.