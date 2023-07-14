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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة

قال: نشاط الجائحة عالميًا مستمر وأعداد الإصابات اليومية تضاعفت الشهر الأخير

حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة
سبق

حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:06 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:33 PM

العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة

قال: نشاط الجائحة عالميًا مستمر وأعداد الإصابات اليومية تضاعفت الشهر الأخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,023

حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

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