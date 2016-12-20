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"التحالف": ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء

استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وقالت قيادة قوات التحالف: "أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد، واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

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"التحالف": ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء
سبق

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وقالت قيادة قوات التحالف: "أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد، واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:15 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:39 PM

"التحالف": ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء

استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,560

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وقالت قيادة قوات التحالف: "أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد، واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

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