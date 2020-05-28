كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الثانية التي سُجّلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة فيفاء. وقالت المصادر: إن المصاب مواطن سعودي عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء منذ شهر رمضان، وتوجّه إلى مستشفى فيفاء رغم عدم ظهور أعراض عليه؛ حيث تبيّنت إصابته بالفيروس، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي. ‏وكانت محافظة فيفاء قد سجلت منذ يومين أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي أيضًا لمواطن عاد إلى فيفاء لقضاء إجازة العيد بها، فيما لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الحالتين.

"سبق" تكشف تفاصيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" بفيفاء عبدالرحمن السلماني سبق 2020-05-28 كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الثانية التي سُجّلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة فيفاء.



وقالت المصادر: إن المصاب مواطن سعودي عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء منذ شهر رمضان، وتوجّه إلى مستشفى فيفاء رغم عدم ظهور أعراض عليه؛ حيث تبيّنت إصابته بالفيروس، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي.



‏وكانت محافظة فيفاء قد سجلت منذ يومين أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي أيضًا لمواطن عاد إلى فيفاء لقضاء إجازة العيد بها، فيما لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الحالتين.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 04:14 PM

"سبق" تكشف تفاصيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" بفيفاء تم تحويله إلى الحجر الصحي





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كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الثانية التي سُجّلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة فيفاء.



وقالت المصادر: إن المصاب مواطن سعودي عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء منذ شهر رمضان، وتوجّه إلى مستشفى فيفاء رغم عدم ظهور أعراض عليه؛ حيث تبيّنت إصابته بالفيروس، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي.



‏وكانت محافظة فيفاء قد سجلت منذ يومين أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي أيضًا لمواطن عاد إلى فيفاء لقضاء إجازة العيد بها، فيما لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الحالتين.