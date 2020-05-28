النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

"سبق" تكشف تفاصيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" بفيفاء

تم تحويله إلى الحجر الصحي

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الثانية التي سُجّلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة فيفاء.

وقالت المصادر: إن المصاب مواطن سعودي عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء منذ شهر رمضان، وتوجّه إلى مستشفى فيفاء رغم عدم ظهور أعراض عليه؛ حيث تبيّنت إصابته بالفيروس، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي.

‏وكانت محافظة فيفاء قد سجلت منذ يومين أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي أيضًا لمواطن عاد إلى فيفاء لقضاء إجازة العيد بها، فيما لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الحالتين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" تكشف تفاصيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" بفيفاء
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الثانية التي سُجّلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة فيفاء.

وقالت المصادر: إن المصاب مواطن سعودي عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء منذ شهر رمضان، وتوجّه إلى مستشفى فيفاء رغم عدم ظهور أعراض عليه؛ حيث تبيّنت إصابته بالفيروس، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي.

‏وكانت محافظة فيفاء قد سجلت منذ يومين أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي أيضًا لمواطن عاد إلى فيفاء لقضاء إجازة العيد بها، فيما لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الحالتين.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:14 PM

"سبق" تكشف تفاصيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" بفيفاء

تم تحويله إلى الحجر الصحي

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
1
6,390

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الثانية التي سُجّلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة فيفاء.

وقالت المصادر: إن المصاب مواطن سعودي عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء منذ شهر رمضان، وتوجّه إلى مستشفى فيفاء رغم عدم ظهور أعراض عليه؛ حيث تبيّنت إصابته بالفيروس، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي.

‏وكانت محافظة فيفاء قد سجلت منذ يومين أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي أيضًا لمواطن عاد إلى فيفاء لقضاء إجازة العيد بها، فيما لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الحالتين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,899
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,669

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة