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الفتح يختتم أولى مراحل إعداده.. ويغادر إلى سلوفينيا غداً

اختتمت المرحلة الإعدادية الأولى للفريق الكروي الأول بنادي الفتح، مساء الخميس، حيث يستعد الفريق للمغادرة إلى سلوفينيا لبدء معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد وذلك فجر غدٍ السبت بعد تقديم موعد المغادرة ٢٤ ساعة.

وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج تمارين صباحية ومسائية وذلك لرفع المعدل اللياقي والوقوف على الجاهزية البدنية بالإضافة لخوض عددٍ من المباريات الودية.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من لاعبي الفريق المنضمين حديثاً، سيلتحقون ببعثة الفريق عقب انتهاء إجراءات تأشيراتهم للالتحاق بالمعسكر وبدء البرنامج الذي سيستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يختتم أولى مراحل إعداده.. ويغادر إلى سلوفينيا غداً
سبق

اختتمت المرحلة الإعدادية الأولى للفريق الكروي الأول بنادي الفتح، مساء الخميس، حيث يستعد الفريق للمغادرة إلى سلوفينيا لبدء معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد وذلك فجر غدٍ السبت بعد تقديم موعد المغادرة ٢٤ ساعة.

وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج تمارين صباحية ومسائية وذلك لرفع المعدل اللياقي والوقوف على الجاهزية البدنية بالإضافة لخوض عددٍ من المباريات الودية.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من لاعبي الفريق المنضمين حديثاً، سيلتحقون ببعثة الفريق عقب انتهاء إجراءات تأشيراتهم للالتحاق بالمعسكر وبدء البرنامج الذي سيستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
10:59 PM

الفتح يختتم أولى مراحل إعداده.. ويغادر إلى سلوفينيا غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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اختتمت المرحلة الإعدادية الأولى للفريق الكروي الأول بنادي الفتح، مساء الخميس، حيث يستعد الفريق للمغادرة إلى سلوفينيا لبدء معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد وذلك فجر غدٍ السبت بعد تقديم موعد المغادرة ٢٤ ساعة.

وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج تمارين صباحية ومسائية وذلك لرفع المعدل اللياقي والوقوف على الجاهزية البدنية بالإضافة لخوض عددٍ من المباريات الودية.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من لاعبي الفريق المنضمين حديثاً، سيلتحقون ببعثة الفريق عقب انتهاء إجراءات تأشيراتهم للالتحاق بالمعسكر وبدء البرنامج الذي سيستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل.

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