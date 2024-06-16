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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7308.21 نقاط

بتداولات تجاوزت 6.4 مليارات ريال لأكثر من 351 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسة، اليوم مرتفعاً 44.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7308.21 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 287 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وساب للتكافل، والوطنية، وأليانز إس إف، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وجاكو، والخليجية العامة، والأسماك، وأسمنت السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.26%

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، وجاكو، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 182.23 نقطة ليقفل عند مستوى 9174.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1867 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7308.21 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسة، اليوم مرتفعاً 44.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7308.21 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 287 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وساب للتكافل، والوطنية، وأليانز إس إف، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وجاكو، والخليجية العامة، والأسماك، وأسمنت السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.26%

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، وجاكو، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 182.23 نقطة ليقفل عند مستوى 9174.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1867 صفقة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:54 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7308.21 نقاط

بتداولات تجاوزت 6.4 مليارات ريال لأكثر من 351 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسة، اليوم مرتفعاً 44.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7308.21 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 287 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وساب للتكافل، والوطنية، وأليانز إس إف، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وجاكو، والخليجية العامة، والأسماك، وأسمنت السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.26%

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، وجاكو، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 182.23 نقطة ليقفل عند مستوى 9174.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1867 صفقة.

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