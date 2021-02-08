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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على هذه المناطق

أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران.. وضباب وسط وشمال وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرمّة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على هذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرمّة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:11 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على هذه المناطق

أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران.. وضباب وسط وشمال وشرق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرمّة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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