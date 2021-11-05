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شاهد.. كيف اختفت مخالفات معارض السيارات بمحايل

تواجد أمني مكثف ساهم في اختفاء المخالفين

تصوير - محمد الغابري: نجحت اللجنة المشكلة لمعالجة وضع معارض السيارات بمحايل من تحسين الوضع والقضاء على المخالفات التي كانت تعج بها تلك المعارض والصالات.

وعمدت اللجنة إلى اتخاذ حزمة من القرارات منها سعودة المعارض وعدم إيقاف السيارات خارجها بمحاذاة الشارع العام بقصد البيع والشراء وعدم تشغيل العمالة بمسمى لا ينطبق بممارسة النشاط بالمعرض ومن يتم القبض عليه يحال للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المشغل والعامل ودعت إلى عدم تسليم السيارات للعمالة الأجنبية لغرض فحصها أو بيعها خارج المعرض وتوطين النشاط بالعدد الكافي من الموظفين السعوديين وتصحيح وضع العمالة بما يتوافق مع أنظمة الموارد البشرية.

كما ضبطت اللجنة أصحاب المعارض والصالات بتعهدات خطية بتطبيق التوصيات التي توصلت إليها اللجنة. وكانت "سبق" قد رصدت الأسبوع الماضي المخالفات ونشرت تقريراً بعنوان "معارض السيارات بمحايل.. مخالفات عدة: سيطرة وافدين وإغلاق طريق.. و"سبق" ترصد".

يأتي هذا فيما رصدت "سبق" مساء اليوم الجمعة الذي تنشط فيه حركة البيع والشراء للسيارات تواجداً كبيراً لدوريات المرور والدوريات الأمنية ما ساهم في تطبيق القرارات وغياب المخالفات وانسيابية الحركة المرورية على الطريق الدولي الذي تسبب الشريطية وعاملو المعارض في إغلاقه طيلة سنوات.

وكان محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي قد وجه الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة للقضاء على سيطرة الوافدين على الوضع وما يتبع ذلك من مخالفات بينها إغلاق الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات .

وثمن المواطنون لـ" سبق" جهودها الكبيرة في المساهمة في معالجة تلك المخالفات متمنين استمرار الجهود بما يضمن عدم عودتها.

معارض السيارات بمحايل.. مخالفات عدة: سيطرة وافدين وإغلاق طريق.. و"سبق" ترصد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف اختفت مخالفات معارض السيارات بمحايل
سبق

تصوير - محمد الغابري: نجحت اللجنة المشكلة لمعالجة وضع معارض السيارات بمحايل من تحسين الوضع والقضاء على المخالفات التي كانت تعج بها تلك المعارض والصالات.

وعمدت اللجنة إلى اتخاذ حزمة من القرارات منها سعودة المعارض وعدم إيقاف السيارات خارجها بمحاذاة الشارع العام بقصد البيع والشراء وعدم تشغيل العمالة بمسمى لا ينطبق بممارسة النشاط بالمعرض ومن يتم القبض عليه يحال للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المشغل والعامل ودعت إلى عدم تسليم السيارات للعمالة الأجنبية لغرض فحصها أو بيعها خارج المعرض وتوطين النشاط بالعدد الكافي من الموظفين السعوديين وتصحيح وضع العمالة بما يتوافق مع أنظمة الموارد البشرية.

كما ضبطت اللجنة أصحاب المعارض والصالات بتعهدات خطية بتطبيق التوصيات التي توصلت إليها اللجنة. وكانت "سبق" قد رصدت الأسبوع الماضي المخالفات ونشرت تقريراً بعنوان "معارض السيارات بمحايل.. مخالفات عدة: سيطرة وافدين وإغلاق طريق.. و"سبق" ترصد".

يأتي هذا فيما رصدت "سبق" مساء اليوم الجمعة الذي تنشط فيه حركة البيع والشراء للسيارات تواجداً كبيراً لدوريات المرور والدوريات الأمنية ما ساهم في تطبيق القرارات وغياب المخالفات وانسيابية الحركة المرورية على الطريق الدولي الذي تسبب الشريطية وعاملو المعارض في إغلاقه طيلة سنوات.

وكان محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي قد وجه الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة للقضاء على سيطرة الوافدين على الوضع وما يتبع ذلك من مخالفات بينها إغلاق الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات .

وثمن المواطنون لـ" سبق" جهودها الكبيرة في المساهمة في معالجة تلك المخالفات متمنين استمرار الجهود بما يضمن عدم عودتها.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
11:59 PM

شاهد.. كيف اختفت مخالفات معارض السيارات بمحايل

تواجد أمني مكثف ساهم في اختفاء المخالفين

A A A
محمد طيران - محايل عسير
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2,584

تصوير - محمد الغابري: نجحت اللجنة المشكلة لمعالجة وضع معارض السيارات بمحايل من تحسين الوضع والقضاء على المخالفات التي كانت تعج بها تلك المعارض والصالات.

وعمدت اللجنة إلى اتخاذ حزمة من القرارات منها سعودة المعارض وعدم إيقاف السيارات خارجها بمحاذاة الشارع العام بقصد البيع والشراء وعدم تشغيل العمالة بمسمى لا ينطبق بممارسة النشاط بالمعرض ومن يتم القبض عليه يحال للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المشغل والعامل ودعت إلى عدم تسليم السيارات للعمالة الأجنبية لغرض فحصها أو بيعها خارج المعرض وتوطين النشاط بالعدد الكافي من الموظفين السعوديين وتصحيح وضع العمالة بما يتوافق مع أنظمة الموارد البشرية.

كما ضبطت اللجنة أصحاب المعارض والصالات بتعهدات خطية بتطبيق التوصيات التي توصلت إليها اللجنة. وكانت "سبق" قد رصدت الأسبوع الماضي المخالفات ونشرت تقريراً بعنوان "معارض السيارات بمحايل.. مخالفات عدة: سيطرة وافدين وإغلاق طريق.. و"سبق" ترصد".

يأتي هذا فيما رصدت "سبق" مساء اليوم الجمعة الذي تنشط فيه حركة البيع والشراء للسيارات تواجداً كبيراً لدوريات المرور والدوريات الأمنية ما ساهم في تطبيق القرارات وغياب المخالفات وانسيابية الحركة المرورية على الطريق الدولي الذي تسبب الشريطية وعاملو المعارض في إغلاقه طيلة سنوات.

وكان محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي قد وجه الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة للقضاء على سيطرة الوافدين على الوضع وما يتبع ذلك من مخالفات بينها إغلاق الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات .

وثمن المواطنون لـ" سبق" جهودها الكبيرة في المساهمة في معالجة تلك المخالفات متمنين استمرار الجهود بما يضمن عدم عودتها.

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