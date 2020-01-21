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فيديو يثير جدلًا.. هل لـ"الوبر" ذيل؟ كتاب الرياضيات: ربع سنتيمتر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون القائمين عليه بارتكاب خطأ

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يتهم فيه القائمين على كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، بارتكاب خطأ، بزعم أن حيوان "الوبر " له ذيل.

واستشهد الشخص الذي ظهر في المقطع بـ"وبر" على الطبيعة، مؤكدًا أن حيوان الوبر ليس له ذيل إطلاقًا، وهو ما وافقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوبر ليس له ذيل.

وجاء في كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي - الفصل السادس - الصحفة رقم 6: "الربط مع الحياة - يعد الوبر من حيوانات الصحراء العربية، ويبلغ متوسط طوله 42.5 سم، ومتوسط طول ذيله ربع سنتيمتر.

الوبر كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو يثير جدلًا.. هل لـ"الوبر" ذيل؟ كتاب الرياضيات: ربع سنتيمتر
سبق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يتهم فيه القائمين على كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، بارتكاب خطأ، بزعم أن حيوان "الوبر " له ذيل.

واستشهد الشخص الذي ظهر في المقطع بـ"وبر" على الطبيعة، مؤكدًا أن حيوان الوبر ليس له ذيل إطلاقًا، وهو ما وافقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوبر ليس له ذيل.

وجاء في كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي - الفصل السادس - الصحفة رقم 6: "الربط مع الحياة - يعد الوبر من حيوانات الصحراء العربية، ويبلغ متوسط طوله 42.5 سم، ومتوسط طول ذيله ربع سنتيمتر.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:22 PM

فيديو يثير جدلًا.. هل لـ"الوبر" ذيل؟ كتاب الرياضيات: ربع سنتيمتر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون القائمين عليه بارتكاب خطأ

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
24
16,116

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يتهم فيه القائمين على كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، بارتكاب خطأ، بزعم أن حيوان "الوبر " له ذيل.

واستشهد الشخص الذي ظهر في المقطع بـ"وبر" على الطبيعة، مؤكدًا أن حيوان الوبر ليس له ذيل إطلاقًا، وهو ما وافقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوبر ليس له ذيل.

وجاء في كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي - الفصل السادس - الصحفة رقم 6: "الربط مع الحياة - يعد الوبر من حيوانات الصحراء العربية، ويبلغ متوسط طوله 42.5 سم، ومتوسط طول ذيله ربع سنتيمتر.

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