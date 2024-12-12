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ننشر أسماء أبرز قتلى قيادات الحوثي بغارات التحالف في الحديدة

بمناطق بحيران وعلى خط التحيتا أثناء محاولتهم تعزيز صفوف المليشيا

لقي عدد من القيادات الحوثية الانقلابية ومرافقيهم مصرعهم بغارات التحالف في مناطق بحيران ومديرية حيس وعلى خط التحيتا بمحافظة الحديدة.
وقال مصدر يمني: لقي القيادي الحوثي مقبول الجرب أبو قحطان، وسبعة من مرافقيه مصرعهم في منطقة حيران بغارات التحالف، مضيفاً أن أبرز قتلى قيادات المليشيا الحوثية في مديرية حيس هو علي محمد سليمان حليصي، والقيادي الحوثي المدعو أبومالك.
وأضاف: لقي القيادي الحوثي نادي حميد قاسم هيكل مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارات لطائرات الأباتشي قرب مديرية حيس، كذلك لقي القائد الحوثي عبدالرحمن محمد الدحن مصرعه بغارة لطائرات التحالف مع مجموعة معه أثناء محاولتهم تعزيز صفوف المليشيا الحوثية على خط التحيتا بمحافظة الحديدة.

بدر الجبل تبوك محمد المواسي جازان

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ننشر أسماء أبرز قتلى قيادات الحوثي بغارات التحالف في الحديدة
سبق

لقي عدد من القيادات الحوثية الانقلابية ومرافقيهم مصرعهم بغارات التحالف في مناطق بحيران ومديرية حيس وعلى خط التحيتا بمحافظة الحديدة.
وقال مصدر يمني: لقي القيادي الحوثي مقبول الجرب أبو قحطان، وسبعة من مرافقيه مصرعهم في منطقة حيران بغارات التحالف، مضيفاً أن أبرز قتلى قيادات المليشيا الحوثية في مديرية حيس هو علي محمد سليمان حليصي، والقيادي الحوثي المدعو أبومالك.
وأضاف: لقي القيادي الحوثي نادي حميد قاسم هيكل مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارات لطائرات الأباتشي قرب مديرية حيس، كذلك لقي القائد الحوثي عبدالرحمن محمد الدحن مصرعه بغارة لطائرات التحالف مع مجموعة معه أثناء محاولتهم تعزيز صفوف المليشيا الحوثية على خط التحيتا بمحافظة الحديدة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:09 PM

ننشر أسماء أبرز قتلى قيادات الحوثي بغارات التحالف في الحديدة

بمناطق بحيران وعلى خط التحيتا أثناء محاولتهم تعزيز صفوف المليشيا

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مجموعة من المحررين - جازان
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31,724

لقي عدد من القيادات الحوثية الانقلابية ومرافقيهم مصرعهم بغارات التحالف في مناطق بحيران ومديرية حيس وعلى خط التحيتا بمحافظة الحديدة.
وقال مصدر يمني: لقي القيادي الحوثي مقبول الجرب أبو قحطان، وسبعة من مرافقيه مصرعهم في منطقة حيران بغارات التحالف، مضيفاً أن أبرز قتلى قيادات المليشيا الحوثية في مديرية حيس هو علي محمد سليمان حليصي، والقيادي الحوثي المدعو أبومالك.
وأضاف: لقي القيادي الحوثي نادي حميد قاسم هيكل مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارات لطائرات الأباتشي قرب مديرية حيس، كذلك لقي القائد الحوثي عبدالرحمن محمد الدحن مصرعه بغارة لطائرات التحالف مع مجموعة معه أثناء محاولتهم تعزيز صفوف المليشيا الحوثية على خط التحيتا بمحافظة الحديدة.

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