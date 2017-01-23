حريق في فندق بالعليا .. "مدني الرياض" يخلي ١٦٧ شخصاً

نتج عنه إصابة أربعة بحالة اختناق بسيطة وتم علاجهم بالموقع

أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، حريقاً اندلع في فندق بحي العليا، وأخلت 167 شخصاً.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": "مدني الرياض" يخلي ١٦٧ شخصاً ويخمد حريقاً اندلع في القسم الصحي لفندق بحي العليا، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحالة اختناق بسيط تم علاجهم بالموقع، ولا توجد وفيات، ولله الحمد.