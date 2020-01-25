مدير "تعليم الأفلاج" يوجِّه قادة المدارس بتفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي

لانخفاض درجات الحرارة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات

وجَّه مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي، أو إقامته وفقًا لمدى الحاجة لذلك.

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه تزامنًا مع انخفاض درجة الحرارة، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد وجّه "آل مغيرة" قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي، أو إقامته وفقًا لمدى الحاجة لذلك.

يُذكر أن هناك الكثير من إدارات التعليم ألغت الاصطفاف الصباحي نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.