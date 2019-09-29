أمطار الشرائع تعطل إشارات وتربك حركة السير في عدد من الشوارع

تصريف 64 ينجح في اختبار السيول رغم غمره بالمياه

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة، في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع الرئيسة، والتي أصبحت معروفة لدى سكان مخططات الشرائع.

"سبق" وثقت تجمعات للأمطار، والتي تسببت في تعطل عدد من المركبات وقيام بعض المواطنين بالمساهمة في تنظيم حركة السير ومنع المركبات من المرور في موقع تجمع المياه مقابل قصر السلام.

وشهدت مخططات شرق مكة المكرمة أمطارًا عزيرة غمرت شارع 64 في الشرائع الذي نجح تصريف السيول في الشارع في تصريف وسحب المياه في مجاري وتصريفات السيول رغم غزارتها.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في عطل بإشارتي المرور، وتحديدًا: إشارة بن درويش، وإشارة البدر، فيما حصل عطل في إنارة شارع 64.