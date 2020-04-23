أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق.
وقالت الهيئة: العمل والتنسيق مع الجهات المختصة جارٍ من أجل استعادة الحساب.
"هيئة العقار" تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاء
أفادت بأن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة بغرض استعادته
أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق.
وقالت الهيئة: العمل والتنسيق مع الجهات المختصة جارٍ من أجل استعادة الحساب.
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"هيئة العقار" تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-23
أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
02:08 PM
"هيئة العقار" تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاء
أفادت بأن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة بغرض استعادته
أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق.
وقالت الهيئة: العمل والتنسيق مع الجهات المختصة جارٍ من أجل استعادة الحساب.
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