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شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين اقتحموا مقار شركات وسرقوا أموالاً ومعدات

"الكريديس": تم استرداد المسروقات وإحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتها.

وتمثلت الجرائم في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة، وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وقد تمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات. وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين اقتحموا مقار شركات وسرقوا أموالاً ومعدات
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتها.

وتمثلت الجرائم في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة، وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وقد تمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات. وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
08:19 PM
اخر تعديل
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
08:25 PM

شرطة الرياض: القبض على 6 وافدين اقتحموا مقار شركات وسرقوا أموالاً ومعدات

"الكريديس": تم استرداد المسروقات وإحالتهم إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتها.

وتمثلت الجرائم في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة، وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وقد تمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات. وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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