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نادي الإبل يستعد لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة

ينطلق في الأول من ديسمبر المقبل

يستعد نادي الإبل لإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "ضمن استعدادات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 كلفت الشاعر الكبير زياد بن حجاب بن نحيت، بكتابة كلمات أغنية المهرجان الرسمية وهو أحد الشعراء المميزين الذين تزخر بهم مملكتنا الغالية".

وكان "ابن حثلين" قد أعلن في وقت سابق تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لينطلق في الأول من ديسمبر من كل عام.

نادي الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل يستعد لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة
سبق

يستعد نادي الإبل لإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "ضمن استعدادات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 كلفت الشاعر الكبير زياد بن حجاب بن نحيت، بكتابة كلمات أغنية المهرجان الرسمية وهو أحد الشعراء المميزين الذين تزخر بهم مملكتنا الغالية".

وكان "ابن حثلين" قد أعلن في وقت سابق تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لينطلق في الأول من ديسمبر من كل عام.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
07:58 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
08:48 PM

نادي الإبل يستعد لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة

ينطلق في الأول من ديسمبر المقبل

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,114

يستعد نادي الإبل لإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "ضمن استعدادات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 كلفت الشاعر الكبير زياد بن حجاب بن نحيت، بكتابة كلمات أغنية المهرجان الرسمية وهو أحد الشعراء المميزين الذين تزخر بهم مملكتنا الغالية".

وكان "ابن حثلين" قد أعلن في وقت سابق تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لينطلق في الأول من ديسمبر من كل عام.

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