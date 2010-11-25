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جامعة الملك سعود تحقق براءة اختراع لـ"مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان"

عبر الاستشاري السعودي عبدالله آل عائض

سجّل استشاري سعودي براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعنوان مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان.

وأوضح الدكتور عبدالله بن سعيد آل عائض، الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، استشاري إصلاح وتجميل الأسنان في المدينة الطبية الجامعية، أن الاختراع عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت قالب الأسنان عند عمل الحشوات الجانبية للأسنان، ويتميز المثبت بقابليته للتمدد مما يساعد على إحكام تثبيت القالب مع السن المحضر المراد إصلاحه بحشوة الأسنان الجانبية.

وأشار إلى أن الاختراع عبارة عن تجويف داخلي يحوي لفائف المعدن القابل للشد والتمدد لتقليص حجم المثبت، مما يحكم إغلاق القالب مع السن ويقلص الزمن اللازم في اختيار المثبت المناسب.

وأفاد بأن مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان يعد جزءاً مهماً من عملية ترميم الأسنان والحصول على النتيجة المثالية.

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جامعة الملك سعود تحقق براءة اختراع لـ"مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان"
سبق

سجّل استشاري سعودي براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعنوان مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان.

وأوضح الدكتور عبدالله بن سعيد آل عائض، الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، استشاري إصلاح وتجميل الأسنان في المدينة الطبية الجامعية، أن الاختراع عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت قالب الأسنان عند عمل الحشوات الجانبية للأسنان، ويتميز المثبت بقابليته للتمدد مما يساعد على إحكام تثبيت القالب مع السن المحضر المراد إصلاحه بحشوة الأسنان الجانبية.

وأشار إلى أن الاختراع عبارة عن تجويف داخلي يحوي لفائف المعدن القابل للشد والتمدد لتقليص حجم المثبت، مما يحكم إغلاق القالب مع السن ويقلص الزمن اللازم في اختيار المثبت المناسب.

وأفاد بأن مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان يعد جزءاً مهماً من عملية ترميم الأسنان والحصول على النتيجة المثالية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
04:47 PM

جامعة الملك سعود تحقق براءة اختراع لـ"مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان"

عبر الاستشاري السعودي عبدالله آل عائض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل استشاري سعودي براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعنوان مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان.

وأوضح الدكتور عبدالله بن سعيد آل عائض، الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، استشاري إصلاح وتجميل الأسنان في المدينة الطبية الجامعية، أن الاختراع عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت قالب الأسنان عند عمل الحشوات الجانبية للأسنان، ويتميز المثبت بقابليته للتمدد مما يساعد على إحكام تثبيت القالب مع السن المحضر المراد إصلاحه بحشوة الأسنان الجانبية.

وأشار إلى أن الاختراع عبارة عن تجويف داخلي يحوي لفائف المعدن القابل للشد والتمدد لتقليص حجم المثبت، مما يحكم إغلاق القالب مع السن ويقلص الزمن اللازم في اختيار المثبت المناسب.

وأفاد بأن مثبت قالب الحشوات الجانبية للأسنان يعد جزءاً مهماً من عملية ترميم الأسنان والحصول على النتيجة المثالية.

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