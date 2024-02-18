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الدفاع المدني يشارك في مؤتمر "رؤيا لأجيال واعدة" بجامعة المؤسس

تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمعرض الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول رؤيا لأجيال واعدة، والذي تنظمه كلية الطب بالجامعة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور التي تُعنى بتربية الأطفال، حيث تناقش ورش العمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المحور الأمني .

وتأتي مشاركة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتغطية إجراءات السلامة فيما يخص قياس العناصر الكيميائية بالمبيدات المستخدمة في مستحضرات مبيدات الرش إضافة إلى تقديم إرشادات لكيفية التعامل مع تلك المواد الكيميائية في حال التعرض لأخطارها.

وخصص جزء من المعرض لعرض مبادرة إدارة العاصمة المقدسة من برامج وفعاليات المشاركة بها بملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة من خلال مبادرة (توعيتنا بلغتنا) والتي أفردت جانبًا كبيرًا من موضوعاتها لسلامة الأطفال.

مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة مؤتمر رؤيا لأجيال واعدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الدفاع المدني يشارك في مؤتمر "رؤيا لأجيال واعدة" بجامعة المؤسس
سبق

تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمعرض الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول رؤيا لأجيال واعدة، والذي تنظمه كلية الطب بالجامعة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور التي تُعنى بتربية الأطفال، حيث تناقش ورش العمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المحور الأمني .

وتأتي مشاركة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتغطية إجراءات السلامة فيما يخص قياس العناصر الكيميائية بالمبيدات المستخدمة في مستحضرات مبيدات الرش إضافة إلى تقديم إرشادات لكيفية التعامل مع تلك المواد الكيميائية في حال التعرض لأخطارها.

وخصص جزء من المعرض لعرض مبادرة إدارة العاصمة المقدسة من برامج وفعاليات المشاركة بها بملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة من خلال مبادرة (توعيتنا بلغتنا) والتي أفردت جانبًا كبيرًا من موضوعاتها لسلامة الأطفال.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
03:18 PM

الدفاع المدني يشارك في مؤتمر "رؤيا لأجيال واعدة" بجامعة المؤسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمعرض الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول رؤيا لأجيال واعدة، والذي تنظمه كلية الطب بالجامعة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور التي تُعنى بتربية الأطفال، حيث تناقش ورش العمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المحور الأمني .

وتأتي مشاركة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتغطية إجراءات السلامة فيما يخص قياس العناصر الكيميائية بالمبيدات المستخدمة في مستحضرات مبيدات الرش إضافة إلى تقديم إرشادات لكيفية التعامل مع تلك المواد الكيميائية في حال التعرض لأخطارها.

وخصص جزء من المعرض لعرض مبادرة إدارة العاصمة المقدسة من برامج وفعاليات المشاركة بها بملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة من خلال مبادرة (توعيتنا بلغتنا) والتي أفردت جانبًا كبيرًا من موضوعاتها لسلامة الأطفال.

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