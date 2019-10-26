وفد جامعي سعودي يزور جامعات الهند مشاركاً في "التعايش والتسامح"

زار الجامعة السلفية بمدينة بنارس لمناقشة أوجه التعاون العلمي والبحثي

زار وفد من الجامعات السعودية برئاسة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ويضم وكيل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور حسين بن شريف العبدلي، ووكيل جامعة أم القرى في مكة المكرمة الدكتور فريد بن علي الغامدي، وعدداً من منسوبي الجامعات؛ الجامعة السلفية بمدينة بنارس في جمهورية الهند؛ لمناقشة أوجه التعاون العلمي والبحثي مع هذه الجامعة العريقة.

والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي الجامعة السلفية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتم بحث سبل التعاون بين الجامعات السعودية والجامعة السلفية للارتقاء بأداء الجامعة؛ لتؤدي رسالتها التعليمية والتربوية وتخدم الجاليات المسلمة في جميع مناطق الهند.

كما زار وفد الجامعات السعودية، جامعة همدارد في نيودلهي، التي تضم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، والتقى مسؤولي الجامعة، وتمت مناقشة تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والثقافية.

وشارك الوفد السعودي في مؤتمر التعايش والتسامح؛ حيث ألقى أعضاء الوفد أوراق عمل، أكدوا فيها رسالة الإسلام الخالدة في أهمية التعايش والتسامح لبناء الأوطان وتحقيق الأمن والاستقرار، مبينين نهج المملكة في الدعوة للتفاهم والمحبة ونبذ الفرقة، ومحاربة الغلو والتطرف ومد يد السلام مع شعوب العالم.

ونوّه وفد الجامعات السعودية إلى دور الجامعة السلفية في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال؛ من خلال برامجها التعليمية ومناشطها الثقافية.

من جانبهم أعرب مسؤولو الجامعة السلفية بمدينة بنارس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة، منوهين إلى الدعم الذي تلقاه الجامعة من قيادة المملكة.

وأكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، الحرص على توثيق أواصر التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الهندية، بما يخدم الوطن الغالي، مثمناً لمسؤولي الجامعة حسن الضيافة والاستقبال والإعداد لعقد سلسلة من الاجتماعات، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشتركة في البحث العلمي والمنح الدراسية والتبادل المعرفي مع الجامعات الثلاث، كما شكر أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند على جهودهم في ترتيب جدول الزيارة.