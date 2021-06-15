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بعد موجة الغبار.. "كفاءة" يوصي بتنظيف "فلتر" التكييف مرة كل أسبوعين

أوضح أنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين.

وأوضح أنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، خصوصاً بعد الموجات الغبارية، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، من خلال الصيانة الدورية.

وشدد على أن شراء أجهزة تكييف موفرة للطاقة الكهربائية بات ضرورياً، للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، مذكراً الجميع بأن أجهزة التكييف دون سواها، من أعلى الأجهزة الكهربائية استهلاكاً للطاقة الكهربائية، وبخاصة في فصل الصيف.

ودعا البرنامج المواطنين والمقيمين إلى فهم مدلولات بطاقة كفاء الطاقة قبل الشراء، مؤكداً أن القراءة المتأنية، والفهم العميق، والاستفسار عن كل شيء غامض أو غير واضح في معلومات البطاقة، يضمن للعميل شراء جهاز تكييف أمثل في ترشيد الطاقة.

وتشمل بطاقة الطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.

البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد موجة الغبار.. "كفاءة" يوصي بتنظيف "فلتر" التكييف مرة كل أسبوعين
سبق

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين.

وأوضح أنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، خصوصاً بعد الموجات الغبارية، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، من خلال الصيانة الدورية.

وشدد على أن شراء أجهزة تكييف موفرة للطاقة الكهربائية بات ضرورياً، للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، مذكراً الجميع بأن أجهزة التكييف دون سواها، من أعلى الأجهزة الكهربائية استهلاكاً للطاقة الكهربائية، وبخاصة في فصل الصيف.

ودعا البرنامج المواطنين والمقيمين إلى فهم مدلولات بطاقة كفاء الطاقة قبل الشراء، مؤكداً أن القراءة المتأنية، والفهم العميق، والاستفسار عن كل شيء غامض أو غير واضح في معلومات البطاقة، يضمن للعميل شراء جهاز تكييف أمثل في ترشيد الطاقة.

وتشمل بطاقة الطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:05 PM

بعد موجة الغبار.. "كفاءة" يوصي بتنظيف "فلتر" التكييف مرة كل أسبوعين

أوضح أنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,535

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين.

وأوضح أنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، خصوصاً بعد الموجات الغبارية، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، من خلال الصيانة الدورية.

وشدد على أن شراء أجهزة تكييف موفرة للطاقة الكهربائية بات ضرورياً، للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، مذكراً الجميع بأن أجهزة التكييف دون سواها، من أعلى الأجهزة الكهربائية استهلاكاً للطاقة الكهربائية، وبخاصة في فصل الصيف.

ودعا البرنامج المواطنين والمقيمين إلى فهم مدلولات بطاقة كفاء الطاقة قبل الشراء، مؤكداً أن القراءة المتأنية، والفهم العميق، والاستفسار عن كل شيء غامض أو غير واضح في معلومات البطاقة، يضمن للعميل شراء جهاز تكييف أمثل في ترشيد الطاقة.

وتشمل بطاقة الطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.

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