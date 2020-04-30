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عند معبر حدودي.. إصابتان جديدتان بكورونا في الأردن

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 453 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سُجلت إصابتان عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 453 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالتين المصابتين هما لسائقي شاحنات غير أردنيين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 367 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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عند معبر حدودي.. إصابتان جديدتان بكورونا في الأردن
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سُجلت إصابتان عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 453 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالتين المصابتين هما لسائقي شاحنات غير أردنيين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 367 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:55 PM

عند معبر حدودي.. إصابتان جديدتان بكورونا في الأردن

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 453 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سُجلت إصابتان عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 453 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالتين المصابتين هما لسائقي شاحنات غير أردنيين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 367 حالة.

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