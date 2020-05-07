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"رازفان ": عودة تجمع لاعبي الهلال مطلع يوليو المقبل

الخضوع للكشف الطبي قبل بدء التدريبات

وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .

واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رازفان ": عودة تجمع لاعبي الهلال مطلع يوليو المقبل
سبق

وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .

واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:15 PM

"رازفان ": عودة تجمع لاعبي الهلال مطلع يوليو المقبل

الخضوع للكشف الطبي قبل بدء التدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,628

وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .

واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).

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