النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحملات المشتركة تطيح بـ(3530083) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

التي تمت في مناطق المملكة كافة لتعقبهم وضبتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 16 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 15 / 11 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3530083) مخالفاً، منهم (2753069) مخالفاً لنظام الإقامة،و (544910) مخالفين لنظام العمل، و(232104) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (59724) شخصاً، (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2579) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4026) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1389) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1357) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12494) وافداً مخالفاً، منهم (10949) رجلاً، و(1545) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (500337) مخالفاً، وإحالة (454311) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (581410) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (877556) مخالفاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحملات المشتركة تطيح بـ(3530083) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 16 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 15 / 11 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3530083) مخالفاً، منهم (2753069) مخالفاً لنظام الإقامة،و (544910) مخالفين لنظام العمل، و(232104) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (59724) شخصاً، (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2579) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4026) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1389) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1357) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12494) وافداً مخالفاً، منهم (10949) رجلاً، و(1545) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (500337) مخالفاً، وإحالة (454311) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (581410) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (877556) مخالفاً.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:05 PM

الحملات المشتركة تطيح بـ(3530083) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

التي تمت في مناطق المملكة كافة لتعقبهم وضبتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
684

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 16 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 15 / 11 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3530083) مخالفاً، منهم (2753069) مخالفاً لنظام الإقامة،و (544910) مخالفين لنظام العمل، و(232104) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (59724) شخصاً، (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2579) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4026) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1389) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1357) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12494) وافداً مخالفاً، منهم (10949) رجلاً، و(1545) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (500337) مخالفاً، وإحالة (454311) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (581410) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (877556) مخالفاً.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,680
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,173
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,080

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة