النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية العرضيات": لم نغلق جميع صوالين الحلاقة والقرار لم يأت فجأة‎

"بنان": أغلقنا فقط غير الملتزم منها بالإجراءات الاحترازية بعد إنذارها

أغلقت بلدية العرضية الشمالية التابعة لمحافظة العرضيات عدداً من محال صوالين الحلاقة بهدف تحسينها وتطويرها؛ ما أثار موجة غضب بين الأهالي بالمحافظة.

وقال مواطنون لـ"سبق"، إن البلدية أغلقت جميع صوالين الحلاقة بالمحافظة؛ ويضطر البعض إلى الذهاب لمحافظات أخرى من أجل الحلاقة ما يكبّدهم عناء التنقل.

وأضافوا، كان يجب أن يأتي القرار تدريجياً وإعطاء فرصة حتى يتم التحسين، لكن هذا القرار جاء مفاجئاً ونحن مع التحسين لا ضده.

وقال رئيس بلدية العرضية الشمالية المهندس محمد بنان، لـ"سبق"، غير صحيح أنه تم إغلاق كامل محال صوالين الحلاقة، حيث إن المغلق عدد قليل للتحسين والتطوير فقط.

وأضاف بنان، تم إغلاق محال صوالين الحلاقة بعد انتهاء مدة الإنذار بذلك، وجارٍ العمل على تحسينها من قِبل أصحابها.

وتابع بنان، أنه وبما تعتمده البلدية من جدولة لتصحيح أوضاع المحال التجارية وبعد الانتهاء من عدد من الأنشطة كان آخرها محال مغاسل الملابس، وبعد أن تم إمهال أصحاب محال الحلاقة مدداً متفاوتة ومتتالية قبل جائحة كورونا وبعدها، حيث كان آخر مهلة أُعطيت للمحال، شهر شعبان الماضي لتصحيح أوضاع محالهم.

واختتم بأنه تماشياً مع متطلبات التطوير وكذلك تكثيفاً للإجراءات الاحترازية بتقليل عدد كراسي الحلاقة في المحال التي يزيد فيها العدد ووضع حواجز تفصل كل زبون عن الآخر وغيرها من التصحيحات التي تحسّن من جودة المحال، وهذه الفترة لم يكن هناك تجاوب من بعض أصحاب المحال فتم اتباع ما يتطلبه النظام في ذلك.

بلدية العرضية الشمالية صوالين الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية العرضيات": لم نغلق جميع صوالين الحلاقة والقرار لم يأت فجأة‎
سبق

أغلقت بلدية العرضية الشمالية التابعة لمحافظة العرضيات عدداً من محال صوالين الحلاقة بهدف تحسينها وتطويرها؛ ما أثار موجة غضب بين الأهالي بالمحافظة.

وقال مواطنون لـ"سبق"، إن البلدية أغلقت جميع صوالين الحلاقة بالمحافظة؛ ويضطر البعض إلى الذهاب لمحافظات أخرى من أجل الحلاقة ما يكبّدهم عناء التنقل.

وأضافوا، كان يجب أن يأتي القرار تدريجياً وإعطاء فرصة حتى يتم التحسين، لكن هذا القرار جاء مفاجئاً ونحن مع التحسين لا ضده.

وقال رئيس بلدية العرضية الشمالية المهندس محمد بنان، لـ"سبق"، غير صحيح أنه تم إغلاق كامل محال صوالين الحلاقة، حيث إن المغلق عدد قليل للتحسين والتطوير فقط.

وأضاف بنان، تم إغلاق محال صوالين الحلاقة بعد انتهاء مدة الإنذار بذلك، وجارٍ العمل على تحسينها من قِبل أصحابها.

وتابع بنان، أنه وبما تعتمده البلدية من جدولة لتصحيح أوضاع المحال التجارية وبعد الانتهاء من عدد من الأنشطة كان آخرها محال مغاسل الملابس، وبعد أن تم إمهال أصحاب محال الحلاقة مدداً متفاوتة ومتتالية قبل جائحة كورونا وبعدها، حيث كان آخر مهلة أُعطيت للمحال، شهر شعبان الماضي لتصحيح أوضاع محالهم.

واختتم بأنه تماشياً مع متطلبات التطوير وكذلك تكثيفاً للإجراءات الاحترازية بتقليل عدد كراسي الحلاقة في المحال التي يزيد فيها العدد ووضع حواجز تفصل كل زبون عن الآخر وغيرها من التصحيحات التي تحسّن من جودة المحال، وهذه الفترة لم يكن هناك تجاوب من بعض أصحاب المحال فتم اتباع ما يتطلبه النظام في ذلك.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:39 PM

"بلدية العرضيات": لم نغلق جميع صوالين الحلاقة والقرار لم يأت فجأة‎

"بنان": أغلقنا فقط غير الملتزم منها بالإجراءات الاحترازية بعد إنذارها

A A A
سلطان السهيمي - العرضيات
4
1,428

أغلقت بلدية العرضية الشمالية التابعة لمحافظة العرضيات عدداً من محال صوالين الحلاقة بهدف تحسينها وتطويرها؛ ما أثار موجة غضب بين الأهالي بالمحافظة.

وقال مواطنون لـ"سبق"، إن البلدية أغلقت جميع صوالين الحلاقة بالمحافظة؛ ويضطر البعض إلى الذهاب لمحافظات أخرى من أجل الحلاقة ما يكبّدهم عناء التنقل.

وأضافوا، كان يجب أن يأتي القرار تدريجياً وإعطاء فرصة حتى يتم التحسين، لكن هذا القرار جاء مفاجئاً ونحن مع التحسين لا ضده.

وقال رئيس بلدية العرضية الشمالية المهندس محمد بنان، لـ"سبق"، غير صحيح أنه تم إغلاق كامل محال صوالين الحلاقة، حيث إن المغلق عدد قليل للتحسين والتطوير فقط.

وأضاف بنان، تم إغلاق محال صوالين الحلاقة بعد انتهاء مدة الإنذار بذلك، وجارٍ العمل على تحسينها من قِبل أصحابها.

وتابع بنان، أنه وبما تعتمده البلدية من جدولة لتصحيح أوضاع المحال التجارية وبعد الانتهاء من عدد من الأنشطة كان آخرها محال مغاسل الملابس، وبعد أن تم إمهال أصحاب محال الحلاقة مدداً متفاوتة ومتتالية قبل جائحة كورونا وبعدها، حيث كان آخر مهلة أُعطيت للمحال، شهر شعبان الماضي لتصحيح أوضاع محالهم.

واختتم بأنه تماشياً مع متطلبات التطوير وكذلك تكثيفاً للإجراءات الاحترازية بتقليل عدد كراسي الحلاقة في المحال التي يزيد فيها العدد ووضع حواجز تفصل كل زبون عن الآخر وغيرها من التصحيحات التي تحسّن من جودة المحال، وهذه الفترة لم يكن هناك تجاوب من بعض أصحاب المحال فتم اتباع ما يتطلبه النظام في ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة