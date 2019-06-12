النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

رئيس البرلمان العربي لـ"سبق": استهداف مطار أبها "جريمة حرب"

دعا مجلس الأمن الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية ضد مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية يُعد "جريمة حرب".

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "سبق"، قال رئيس البرلمان العربي: نندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الجبان، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأضاف: يجب ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد "السلمي" على وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس البرلمان العربي لـ"سبق": استهداف مطار أبها "جريمة حرب"
سبق

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية ضد مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية يُعد "جريمة حرب".

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "سبق"، قال رئيس البرلمان العربي: نندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الجبان، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأضاف: يجب ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد "السلمي" على وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
04:40 PM

رئيس البرلمان العربي لـ"سبق": استهداف مطار أبها "جريمة حرب"

دعا مجلس الأمن الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,186

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية ضد مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية يُعد "جريمة حرب".

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "سبق"، قال رئيس البرلمان العربي: نندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الجبان، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأضاف: يجب ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد "السلمي" على وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,419
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,236

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة