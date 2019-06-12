رئيس البرلمان العربي لـ"سبق": استهداف مطار أبها "جريمة حرب"

دعا مجلس الأمن الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية ضد مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية يُعد "جريمة حرب".

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "سبق"، قال رئيس البرلمان العربي: نندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الجبان، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأضاف: يجب ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد "السلمي" على وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.