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الهلال يستعد للنصر بمناورة.. والنعيمة يؤكد ثقته باللاعبين

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الاثنين مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "النصر"، مساء الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات جولة "العيد عيدين" في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية، ثم فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء الملعب، طبق خلالها المدرب عدداً من الفنية والتكتيكية، وقد تابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل

فيما يشتمل برنامج الفريق يوم غد الثلاثاء على: التواجد في مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً، على أن يكون بداية المران عند تمام الساعة السابعة، بعد نهاية المران دخل اللاعبون لمقر المعسكر عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان رئيس النادي فهد بن نافل قد افتتح اليوم فرع متجر الهلال الثاني بمدينة الرياض والواقع على شارع عائشة بنت أبي بكر بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويستعد الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة، لملاقاة جاره ووصيفه النصر (45 نقطة)، في ديربي الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى أبدى صالح النعيمة قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق ثقته الكبيرة بكتيبة الفريق ومدى جاهزيتها للتتويج بلقب دوري المحترفين.

وكتب النعيمة عبر حسابه على "تويتر": "ثقتي بالله ثم بلاعبي الهلال لا تتزحزح، في كل وقت وفي كل حين".

وتابع: "فرغم الظروف التي مرت على الجميع، إلا أنني أعرف جيداً أن لدينا لاعبين جاهزين في كل ظرف، ويعون جيداً مدى أهمية بقية المباريات، للوصول إلى الهدف المنشود".

وختم: "على منصات الذهب نلتقي بحول الله.. موفقين بإذن الله".

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستعد للنصر بمناورة.. والنعيمة يؤكد ثقته باللاعبين
سبق

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الاثنين مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "النصر"، مساء الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات جولة "العيد عيدين" في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية، ثم فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء الملعب، طبق خلالها المدرب عدداً من الفنية والتكتيكية، وقد تابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل

فيما يشتمل برنامج الفريق يوم غد الثلاثاء على: التواجد في مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً، على أن يكون بداية المران عند تمام الساعة السابعة، بعد نهاية المران دخل اللاعبون لمقر المعسكر عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان رئيس النادي فهد بن نافل قد افتتح اليوم فرع متجر الهلال الثاني بمدينة الرياض والواقع على شارع عائشة بنت أبي بكر بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويستعد الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة، لملاقاة جاره ووصيفه النصر (45 نقطة)، في ديربي الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى أبدى صالح النعيمة قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق ثقته الكبيرة بكتيبة الفريق ومدى جاهزيتها للتتويج بلقب دوري المحترفين.

وكتب النعيمة عبر حسابه على "تويتر": "ثقتي بالله ثم بلاعبي الهلال لا تتزحزح، في كل وقت وفي كل حين".

وتابع: "فرغم الظروف التي مرت على الجميع، إلا أنني أعرف جيداً أن لدينا لاعبين جاهزين في كل ظرف، ويعون جيداً مدى أهمية بقية المباريات، للوصول إلى الهدف المنشود".

وختم: "على منصات الذهب نلتقي بحول الله.. موفقين بإذن الله".

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:46 PM

الهلال يستعد للنصر بمناورة.. والنعيمة يؤكد ثقته باللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الاثنين مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "النصر"، مساء الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات جولة "العيد عيدين" في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية، ثم فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء الملعب، طبق خلالها المدرب عدداً من الفنية والتكتيكية، وقد تابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل

فيما يشتمل برنامج الفريق يوم غد الثلاثاء على: التواجد في مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً، على أن يكون بداية المران عند تمام الساعة السابعة، بعد نهاية المران دخل اللاعبون لمقر المعسكر عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان رئيس النادي فهد بن نافل قد افتتح اليوم فرع متجر الهلال الثاني بمدينة الرياض والواقع على شارع عائشة بنت أبي بكر بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويستعد الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة، لملاقاة جاره ووصيفه النصر (45 نقطة)، في ديربي الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى أبدى صالح النعيمة قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق ثقته الكبيرة بكتيبة الفريق ومدى جاهزيتها للتتويج بلقب دوري المحترفين.

وكتب النعيمة عبر حسابه على "تويتر": "ثقتي بالله ثم بلاعبي الهلال لا تتزحزح، في كل وقت وفي كل حين".

وتابع: "فرغم الظروف التي مرت على الجميع، إلا أنني أعرف جيداً أن لدينا لاعبين جاهزين في كل ظرف، ويعون جيداً مدى أهمية بقية المباريات، للوصول إلى الهدف المنشود".

وختم: "على منصات الذهب نلتقي بحول الله.. موفقين بإذن الله".

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