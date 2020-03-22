"السبر" للمرتبة العاشرة بالشؤون الإسلامية والدعوة

ترقّى الشيخ حسين محمد بن ناصر السبر، أحد منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للمرتبة العاشرة.



وعبّر "السبر" عن سعادته بمناسبة الترقية، مؤكدًا أنها خير حافز له لخدمة دينه ووطنه.



يُذْكَر أن "السبر" هو مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الوزارة بمنطقة الرياض.