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ماليزيا تسجّل 14 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة

سجّلت ماليزيا، اليوم، 14 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 13 حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محلياً لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين، مشيرة إلى تعافي 17 مصاباً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصاً، مبينةً أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجّل 14 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت ماليزيا، اليوم، 14 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 13 حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محلياً لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين، مشيرة إلى تعافي 17 مصاباً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصاً، مبينةً أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 حالة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:56 PM

ماليزيا تسجّل 14 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ماليزيا، اليوم، 14 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 13 حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محلياً لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين، مشيرة إلى تعافي 17 مصاباً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصاً، مبينةً أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 حالة.

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