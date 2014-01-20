النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هجوم إرهابي يقتل 8 من جنود حفظ السلام في مالي

"النظيف" طالب برد قوي وفوري ومنسق

قُتل ثمانية من جنود القوات الدولية التشاديين في مالي، في "هجوم إرهابي متعدد الأشكال" في واحد من أسوأ الهجمات على الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلنت باريس استئناف عمليات مكافحة الإرهابيين، من قبل قوة مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم الأحد.

وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف، الهجوم الذي وصفه بـ"الإجرامي والخسيس"، واستهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

وأفاد بأن "جنود حفظ السلام في قوة الأمم المتحدة في مالي، واجهوا هجوما متطورا نفذه مهاجمون وصلوا على عدة عربات مسلحة".

وشدد "النظيف" على أن الوضع يتطلب رداً قوياً وفورياً ومنسقاً من جميع القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل".

من جهته، ذكر دبلوماسي في شمال مالي أن عدداً من المهاجمين قُتلوا أيضاً.

ووقع الهجوم في قاعدة أغلوك، التي تبعد نحو مائتي كيلومتر عن كيدال شمالاً، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

وكانت حصيلة أولية أكدت مقتل بين أربعة وستة جنود، وتحدث مصدر أمني مالي عن إصابة 19 آخرين على الأقل بجروح.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هجوم إرهابي يقتل 8 من جنود حفظ السلام في مالي
سبق

قُتل ثمانية من جنود القوات الدولية التشاديين في مالي، في "هجوم إرهابي متعدد الأشكال" في واحد من أسوأ الهجمات على الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلنت باريس استئناف عمليات مكافحة الإرهابيين، من قبل قوة مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم الأحد.

وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف، الهجوم الذي وصفه بـ"الإجرامي والخسيس"، واستهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

وأفاد بأن "جنود حفظ السلام في قوة الأمم المتحدة في مالي، واجهوا هجوما متطورا نفذه مهاجمون وصلوا على عدة عربات مسلحة".

وشدد "النظيف" على أن الوضع يتطلب رداً قوياً وفورياً ومنسقاً من جميع القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل".

من جهته، ذكر دبلوماسي في شمال مالي أن عدداً من المهاجمين قُتلوا أيضاً.

ووقع الهجوم في قاعدة أغلوك، التي تبعد نحو مائتي كيلومتر عن كيدال شمالاً، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

وكانت حصيلة أولية أكدت مقتل بين أربعة وستة جنود، وتحدث مصدر أمني مالي عن إصابة 19 آخرين على الأقل بجروح.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
07:52 PM

هجوم إرهابي يقتل 8 من جنود حفظ السلام في مالي

"النظيف" طالب برد قوي وفوري ومنسق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
85

قُتل ثمانية من جنود القوات الدولية التشاديين في مالي، في "هجوم إرهابي متعدد الأشكال" في واحد من أسوأ الهجمات على الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلنت باريس استئناف عمليات مكافحة الإرهابيين، من قبل قوة مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم الأحد.

وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف، الهجوم الذي وصفه بـ"الإجرامي والخسيس"، واستهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

وأفاد بأن "جنود حفظ السلام في قوة الأمم المتحدة في مالي، واجهوا هجوما متطورا نفذه مهاجمون وصلوا على عدة عربات مسلحة".

وشدد "النظيف" على أن الوضع يتطلب رداً قوياً وفورياً ومنسقاً من جميع القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل".

من جهته، ذكر دبلوماسي في شمال مالي أن عدداً من المهاجمين قُتلوا أيضاً.

ووقع الهجوم في قاعدة أغلوك، التي تبعد نحو مائتي كيلومتر عن كيدال شمالاً، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

وكانت حصيلة أولية أكدت مقتل بين أربعة وستة جنود، وتحدث مصدر أمني مالي عن إصابة 19 آخرين على الأقل بجروح.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة