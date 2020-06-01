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"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 628.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة.

وأضافت: بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الإصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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تسجيل إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
سبق

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 628.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة.

وأضافت: بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الإصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:53 PM

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 628.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة.

وأضافت: بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الإصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

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