تسجيل إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 628.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة.

وأضافت: بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الإصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.