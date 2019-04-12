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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"تصور قاتم".. أكاديمي أمريكي: تطوير لقاح لـ"كورونا" خلال 18 شهراً هدف صعب جداً

"هوتز" لفت إلى أن الإطار الزمني لإنتاج علاجات الأوبئة من 10 إلى 25 عاماً

ذكر عميد كلية بايلور للطب في ولاية تكساس الأمريكية البروفيسور بيتر هوتز، أن التوقعات بأن يكون لدينا لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الـ 18 شهرًا المقبلة هو هدف طموح، وهذا ما يعمل عليه العلماء ليل نهار في المختبرات، ولكنه هدف صعب جدًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وحذر من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان ينسى العديد من الناس كم يستغرق العمل لإيجاد العلاج أو اللقاح المناسب، إذ لا يزال العمل جاريًا لإيجاد لقاح لفيروس الإيدز منذ 30 عامًا.

وأوضح "هوتز" أن الإطار الزمني لإنتاج اللقاحات من تطوير اللقاح وحتى مرحلة الاعتماد عليه يستغرق من 10 إلى 25 عامًا، وهناك بعض اللقاحات توصل إليها العلماء خلال 4 سنوات.

وقال الطبيب الأمريكي: "إن المراهنة على الوصول إلى اللقاح خلال 18 شهرًا هو أمر ليس بالمستحيل بالمطلق، ولكن علينا أن نكون واقعيين أكثر، إذ ربما لا نتمكن من إيجاد لقاح آمن من فيروس كورونا المستجد خلال عامين إلى أربعة أعوام".

وطالب بوضع استراتيجيات تتضمن جميع التوقعات حتى بما فيها مدد تصل لأكثر من 18 شهرًا لإيجاد اللقاح، خاصة وأن تاريخ الطب يقول غير ذلك، محذرًا من أن الجميع أصبح يبني توقعاته وكأن إيجاد اللقاح خلال هذه الفترة أمر محسوم.

ودعا "هوتز" إلى ضرورة الاستفادة من دروس الأوبئة، التي حصلت على مر التاريخ، فوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918 لم يأت مرة واحدة فقط، وكان له عدة موجات أثرت على الناس خلال فترة استمرت ثلاث سنوات.

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"تصور قاتم".. أكاديمي أمريكي: تطوير لقاح لـ"كورونا" خلال 18 شهراً هدف صعب جداً
سبق

ذكر عميد كلية بايلور للطب في ولاية تكساس الأمريكية البروفيسور بيتر هوتز، أن التوقعات بأن يكون لدينا لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الـ 18 شهرًا المقبلة هو هدف طموح، وهذا ما يعمل عليه العلماء ليل نهار في المختبرات، ولكنه هدف صعب جدًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وحذر من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان ينسى العديد من الناس كم يستغرق العمل لإيجاد العلاج أو اللقاح المناسب، إذ لا يزال العمل جاريًا لإيجاد لقاح لفيروس الإيدز منذ 30 عامًا.

وأوضح "هوتز" أن الإطار الزمني لإنتاج اللقاحات من تطوير اللقاح وحتى مرحلة الاعتماد عليه يستغرق من 10 إلى 25 عامًا، وهناك بعض اللقاحات توصل إليها العلماء خلال 4 سنوات.

وقال الطبيب الأمريكي: "إن المراهنة على الوصول إلى اللقاح خلال 18 شهرًا هو أمر ليس بالمستحيل بالمطلق، ولكن علينا أن نكون واقعيين أكثر، إذ ربما لا نتمكن من إيجاد لقاح آمن من فيروس كورونا المستجد خلال عامين إلى أربعة أعوام".

وطالب بوضع استراتيجيات تتضمن جميع التوقعات حتى بما فيها مدد تصل لأكثر من 18 شهرًا لإيجاد اللقاح، خاصة وأن تاريخ الطب يقول غير ذلك، محذرًا من أن الجميع أصبح يبني توقعاته وكأن إيجاد اللقاح خلال هذه الفترة أمر محسوم.

ودعا "هوتز" إلى ضرورة الاستفادة من دروس الأوبئة، التي حصلت على مر التاريخ، فوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918 لم يأت مرة واحدة فقط، وكان له عدة موجات أثرت على الناس خلال فترة استمرت ثلاث سنوات.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:36 PM

"تصور قاتم".. أكاديمي أمريكي: تطوير لقاح لـ"كورونا" خلال 18 شهراً هدف صعب جداً

"هوتز" لفت إلى أن الإطار الزمني لإنتاج علاجات الأوبئة من 10 إلى 25 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر عميد كلية بايلور للطب في ولاية تكساس الأمريكية البروفيسور بيتر هوتز، أن التوقعات بأن يكون لدينا لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الـ 18 شهرًا المقبلة هو هدف طموح، وهذا ما يعمل عليه العلماء ليل نهار في المختبرات، ولكنه هدف صعب جدًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وحذر من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان ينسى العديد من الناس كم يستغرق العمل لإيجاد العلاج أو اللقاح المناسب، إذ لا يزال العمل جاريًا لإيجاد لقاح لفيروس الإيدز منذ 30 عامًا.

وأوضح "هوتز" أن الإطار الزمني لإنتاج اللقاحات من تطوير اللقاح وحتى مرحلة الاعتماد عليه يستغرق من 10 إلى 25 عامًا، وهناك بعض اللقاحات توصل إليها العلماء خلال 4 سنوات.

وقال الطبيب الأمريكي: "إن المراهنة على الوصول إلى اللقاح خلال 18 شهرًا هو أمر ليس بالمستحيل بالمطلق، ولكن علينا أن نكون واقعيين أكثر، إذ ربما لا نتمكن من إيجاد لقاح آمن من فيروس كورونا المستجد خلال عامين إلى أربعة أعوام".

وطالب بوضع استراتيجيات تتضمن جميع التوقعات حتى بما فيها مدد تصل لأكثر من 18 شهرًا لإيجاد اللقاح، خاصة وأن تاريخ الطب يقول غير ذلك، محذرًا من أن الجميع أصبح يبني توقعاته وكأن إيجاد اللقاح خلال هذه الفترة أمر محسوم.

ودعا "هوتز" إلى ضرورة الاستفادة من دروس الأوبئة، التي حصلت على مر التاريخ، فوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918 لم يأت مرة واحدة فقط، وكان له عدة موجات أثرت على الناس خلال فترة استمرت ثلاث سنوات.

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