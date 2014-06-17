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بيانات رسمية: تراجع الطلاق في المملكة 13.6% خلال العام

‏‫متوسط نسبة الطلاق من الزواج 38.2% خلال 5 سنوات

أظهرت بيانات وزارة العدل تراجع نسبة حالات الطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%.

وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الموثقة عبر محاكم المملكة منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم 38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، بما يعني تسجيل الطلاق نسبة انخفاض قدرها 13.6% في الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.

وتقدر نسبة ما تم توثيقه من صكوك طلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال السنوات الخمس الماضية تقدر في المتوسط بـ38.2%، إذ شهدت الأعوام الخمسة الماضية توثيق (265464 صك طلاق) فيما تم توثيق 694151 عقد زواج في كل مناطق المملكة.

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بيانات رسمية: تراجع الطلاق في المملكة 13.6% خلال العام
سبق

أظهرت بيانات وزارة العدل تراجع نسبة حالات الطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%.

وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الموثقة عبر محاكم المملكة منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم 38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، بما يعني تسجيل الطلاق نسبة انخفاض قدرها 13.6% في الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.

وتقدر نسبة ما تم توثيقه من صكوك طلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال السنوات الخمس الماضية تقدر في المتوسط بـ38.2%، إذ شهدت الأعوام الخمسة الماضية توثيق (265464 صك طلاق) فيما تم توثيق 694151 عقد زواج في كل مناطق المملكة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
02:13 PM

بيانات رسمية: تراجع الطلاق في المملكة 13.6% خلال العام

‏‫متوسط نسبة الطلاق من الزواج 38.2% خلال 5 سنوات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
2,146

أظهرت بيانات وزارة العدل تراجع نسبة حالات الطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%.

وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الموثقة عبر محاكم المملكة منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم 38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، بما يعني تسجيل الطلاق نسبة انخفاض قدرها 13.6% في الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.

وتقدر نسبة ما تم توثيقه من صكوك طلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال السنوات الخمس الماضية تقدر في المتوسط بـ38.2%، إذ شهدت الأعوام الخمسة الماضية توثيق (265464 صك طلاق) فيما تم توثيق 694151 عقد زواج في كل مناطق المملكة.

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