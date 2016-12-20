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"الأرصاد": استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى العاشرة مساءً

مع تدنٍ لمستوى الرؤية.. يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار توقعات تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بمنطقة تبوك حتى العاشرة من مساء اليوم، مع تدنٍّ لمستوى الرؤية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.
وأورد التقرير أن تأثير الحالة سيصل بدرجات الطقس إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).
وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً للأتربة والغبار على منطقة تبوك اليوم وغداً، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة، وتساقط خفيف للثلوج -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات (جبل اللوز، علقان).

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"الأرصاد": استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى العاشرة مساءً
سبق

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار توقعات تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بمنطقة تبوك حتى العاشرة من مساء اليوم، مع تدنٍّ لمستوى الرؤية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.
وأورد التقرير أن تأثير الحالة سيصل بدرجات الطقس إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).
وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً للأتربة والغبار على منطقة تبوك اليوم وغداً، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة، وتساقط خفيف للثلوج -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات (جبل اللوز، علقان).

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
05:58 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
07:42 PM

"الأرصاد": استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى العاشرة مساءً

مع تدنٍ لمستوى الرؤية.. يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار توقعات تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بمنطقة تبوك حتى العاشرة من مساء اليوم، مع تدنٍّ لمستوى الرؤية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.
وأورد التقرير أن تأثير الحالة سيصل بدرجات الطقس إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).
وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً للأتربة والغبار على منطقة تبوك اليوم وغداً، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة، وتساقط خفيف للثلوج -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات (جبل اللوز، علقان).

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