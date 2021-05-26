‏متحدث قياس: جميع نتائج قياس مرتبطة بنظام التعاملات الإلكترونية "يسر"

‏أكد على مراجعة دليل التخصصات الشاغر قبل التقديم على جدارة

‏أكد المتحدث الرسمي مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد، أن هناك تكاملاً مع الجهات الحكومية فيما يخص نتائج قياس من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية – "يسر".

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‏وأوضح الرشيد في رده على تساؤل بعض المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم مؤخراً، حول عدم وجود درجة علمية تناسب التخصص، أوضح بأن النتيجة موجودة في ملف المتقدم والمتقدمة، إضافة إلى ربطها آليًا مع نظام يسر للتعاملات الإلكترونية، موضحًا أن حالات عدم ظهور بعض النتائج هو لاختلاف الشاغر الوظيفي عن مسار المتقدم أو المتقدمة، ومن أجل ذلك لا تظهر النتيجة التي لا تتناسب مع مسار التخصص في الشاغر الوظيفي

‏وأضاف أن المركز يتعامل منذ انطلاقه بشكل إلكتروني في التقديم على الاختبارات والمقاييس وفي إعلان النتائج، وأن هناك تعاوناً وتكاملاً مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".

‏مطالبًا مراجعة دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية، للتأكد بأن الشاغر يتناسب مع امتداد نتيجة تخصص الاختبار.

‏ونوّه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر الحسابات الرسمية للمركز في وسائل التواصل المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555، أو عبر الحساب الرسمي في شبكات التواصل الاجتماعية ‪@QiyasOnline