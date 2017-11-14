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في خليجي 24 لكرة القدم.. الأخضر السعودي في المجموعة النارية

أسفرت قرعة خليجي 24 التي سُحبت اليوم الخميس، والمقرر إقامتها بالدوحة، من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبل؛ عن صدامات قوية.

واعتمدت القرعة في عملية سحبها على ثلاثة مستويات؛ استنادًا إلى التصنيف الشهري الأخير للفيفا؛ حيث حلت السعودية والإمارات في المستوى الأول، وجاءت العراق والبحرين في المستوى الثاني، في حين حجزت الكويت واليمن المستوى الثالث.

وجاء منتخب السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات: الكويت، والبحرين، وعمان حامل لقب النسخة الماضية.

أما المجموعة الأولى فضمت منتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخبات: الإمارات، واليمن، والعراق.

وتمّ تغيير موعد انطلاق البطولة من موعدها السابق من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ليصبح الموعد الجديد من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، بعد أن أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أنه وافق رسميًّا على مشاركة منتخبات: السعودية والإمارات والبحرين، التي أعلنت عن عدولها عن قرار عدم المشاركة في البطولة.

وستشهد البطولة للمرة الأولى في تاريخها، حضور تقنية الفيديو المساعد "VAR".

خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في خليجي 24 لكرة القدم.. الأخضر السعودي في المجموعة النارية
سبق

أسفرت قرعة خليجي 24 التي سُحبت اليوم الخميس، والمقرر إقامتها بالدوحة، من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبل؛ عن صدامات قوية.

واعتمدت القرعة في عملية سحبها على ثلاثة مستويات؛ استنادًا إلى التصنيف الشهري الأخير للفيفا؛ حيث حلت السعودية والإمارات في المستوى الأول، وجاءت العراق والبحرين في المستوى الثاني، في حين حجزت الكويت واليمن المستوى الثالث.

وجاء منتخب السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات: الكويت، والبحرين، وعمان حامل لقب النسخة الماضية.

أما المجموعة الأولى فضمت منتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخبات: الإمارات، واليمن، والعراق.

وتمّ تغيير موعد انطلاق البطولة من موعدها السابق من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ليصبح الموعد الجديد من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، بعد أن أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أنه وافق رسميًّا على مشاركة منتخبات: السعودية والإمارات والبحرين، التي أعلنت عن عدولها عن قرار عدم المشاركة في البطولة.

وستشهد البطولة للمرة الأولى في تاريخها، حضور تقنية الفيديو المساعد "VAR".

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:47 PM

في خليجي 24 لكرة القدم.. الأخضر السعودي في المجموعة النارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت قرعة خليجي 24 التي سُحبت اليوم الخميس، والمقرر إقامتها بالدوحة، من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبل؛ عن صدامات قوية.

واعتمدت القرعة في عملية سحبها على ثلاثة مستويات؛ استنادًا إلى التصنيف الشهري الأخير للفيفا؛ حيث حلت السعودية والإمارات في المستوى الأول، وجاءت العراق والبحرين في المستوى الثاني، في حين حجزت الكويت واليمن المستوى الثالث.

وجاء منتخب السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات: الكويت، والبحرين، وعمان حامل لقب النسخة الماضية.

أما المجموعة الأولى فضمت منتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخبات: الإمارات، واليمن، والعراق.

وتمّ تغيير موعد انطلاق البطولة من موعدها السابق من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ليصبح الموعد الجديد من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، بعد أن أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أنه وافق رسميًّا على مشاركة منتخبات: السعودية والإمارات والبحرين، التي أعلنت عن عدولها عن قرار عدم المشاركة في البطولة.

وستشهد البطولة للمرة الأولى في تاريخها، حضور تقنية الفيديو المساعد "VAR".

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