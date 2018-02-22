منظمة صهيونية لقطر: ضعوا إسرائيل بالخرائط نحسّن صورتكم في أمريكا

"مورتون كلاين": "تميم" وجّه لي دعوات لحوحة خلال 4 أشهر.. وتجاهلتها

قدّمت المنظمة الصهيونية في أمريكا عشرة شروط إلى قطر؛ تشمل وضع إسرائيل على الخرائط الرسمية القطرية والمستخدمة في المدارس، وذلك مقابل تلبية مطالبها بتحسين صورتها في الولايات المتحدة وأوساط اليهود الأمريكيين.

وبحسب ما أورده حساب "قناة الإخبارية" على "تويتر" فقد تضمنت شروط المنظمة الصهيونية وقف عرض فلسطين لتحل محلها إسرائيل، والقضاء على الكتب المدرسية والبرامج التعليمية المعادية لإسرائيل.

من جهته، قال رئيس المنظمة الصهيونية مورتون كلاين: "تميم" قدم لي دعوات لحوحة لمدة أربعة أشهر في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2017 قابلتها بالتجاهل في البداية.

وتشمل شروط المنظمة الصهيونية: توظيف موارد الاتصالات الضخمة في قطر وقناة "الجزيرة" لإبراز إسرائيل بشكل إيجابي، ودعم خطة سلام تبقيها قوية وقابلة للبقاء.

كما اشترطت المنظمة الصهيونية على قطر اعتماد سياسات لمكافحة مقاطعة إسرائيل، والعمل على إزالة الجهود المعادية لها في الهيئات الدولية مثل دائرة شؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي.