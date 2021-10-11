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ضبط 459 منشأة خالفت أنظمة "الغذاء والدواء" خلال سبتمبر

خلال جولات "الهيئة" الرقابية على المنشآت الخاضعة لإشرافها

خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر سبتمبر من العام الحالي 459 منشأة؛ لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة الهيئة، وذلك خلال جولاتها الرقابية التي تنفّذها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت 288 منشأة؛ لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات في وضع تلك المنشآت بطاقة غذائية غير مطابقة للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ووفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة على المنشأة تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى (180 يوماً) و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

ونتج عن الجولات الرقابية لـ"الغذاء والدواء" ضبط 100 منشأة صيدلانية؛ لعدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، وهو ما يعد مخالفًا لما تنص عليه المادة 4/8 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على أنه: "يجب أن يتوفر لدى المستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً و/أو إلغاء الترخيص.

وضبطت الهيئة 60 منشأة مخالفة لنظام منتجات التجميل، وتمثلت أبرز المخالفات في الإعلان والترويج عن منتج تجميلي مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، مما يعد مخالفًا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه: "لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فعقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشملت الجولات الرقابية أيضًا المنشآت البيطرية، إذ جرى ضبط عدد من المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية في 11 منشأة، وتمثلت أبرز المخالفات في تداول مستحضر بيطري غير مسجل، وتنص المادة الثانية من نظام المستحضرات البيطرية على أنه: "لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يسجل لدى الجهات المختصة في الدولة"، وتصل عقوبات تلك المخالفة إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وذلك وفقاً لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 459 منشأة خالفت أنظمة "الغذاء والدواء" خلال سبتمبر
سبق

خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر سبتمبر من العام الحالي 459 منشأة؛ لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة الهيئة، وذلك خلال جولاتها الرقابية التي تنفّذها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت 288 منشأة؛ لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات في وضع تلك المنشآت بطاقة غذائية غير مطابقة للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ووفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة على المنشأة تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى (180 يوماً) و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

ونتج عن الجولات الرقابية لـ"الغذاء والدواء" ضبط 100 منشأة صيدلانية؛ لعدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، وهو ما يعد مخالفًا لما تنص عليه المادة 4/8 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على أنه: "يجب أن يتوفر لدى المستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً و/أو إلغاء الترخيص.

وضبطت الهيئة 60 منشأة مخالفة لنظام منتجات التجميل، وتمثلت أبرز المخالفات في الإعلان والترويج عن منتج تجميلي مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، مما يعد مخالفًا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه: "لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فعقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشملت الجولات الرقابية أيضًا المنشآت البيطرية، إذ جرى ضبط عدد من المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية في 11 منشأة، وتمثلت أبرز المخالفات في تداول مستحضر بيطري غير مسجل، وتنص المادة الثانية من نظام المستحضرات البيطرية على أنه: "لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يسجل لدى الجهات المختصة في الدولة"، وتصل عقوبات تلك المخالفة إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وذلك وفقاً لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
03:42 PM

ضبط 459 منشأة خالفت أنظمة "الغذاء والدواء" خلال سبتمبر

خلال جولات "الهيئة" الرقابية على المنشآت الخاضعة لإشرافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر سبتمبر من العام الحالي 459 منشأة؛ لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة الهيئة، وذلك خلال جولاتها الرقابية التي تنفّذها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت 288 منشأة؛ لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات في وضع تلك المنشآت بطاقة غذائية غير مطابقة للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ووفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة على المنشأة تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى (180 يوماً) و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

ونتج عن الجولات الرقابية لـ"الغذاء والدواء" ضبط 100 منشأة صيدلانية؛ لعدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، وهو ما يعد مخالفًا لما تنص عليه المادة 4/8 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على أنه: "يجب أن يتوفر لدى المستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً و/أو إلغاء الترخيص.

وضبطت الهيئة 60 منشأة مخالفة لنظام منتجات التجميل، وتمثلت أبرز المخالفات في الإعلان والترويج عن منتج تجميلي مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، مما يعد مخالفًا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه: "لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فعقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشملت الجولات الرقابية أيضًا المنشآت البيطرية، إذ جرى ضبط عدد من المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية في 11 منشأة، وتمثلت أبرز المخالفات في تداول مستحضر بيطري غير مسجل، وتنص المادة الثانية من نظام المستحضرات البيطرية على أنه: "لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يسجل لدى الجهات المختصة في الدولة"، وتصل عقوبات تلك المخالفة إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وذلك وفقاً لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

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