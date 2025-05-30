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اتقته" المقاطي" رقيب أول بشرطة العاصمة المقدسة

تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك.

فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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اتقته" المقاطي" رقيب أول بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك.

فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
01:29 AM

اتقته" المقاطي" رقيب أول بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك.

فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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200 مليون

26 ديسمبر
23,093
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