اتقته" المقاطي" رقيب أول بشرطة العاصمة المقدسة

تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك.

فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.