أبها يجدد عقد "الزيلعي".. ويتعاقد مع "عاشور"

أعلنت إدارة نادي أبها رسمياً تجديدها عقد اللاعب “خالد الزيلعي” 31 سنة لمدة موسم رياضي، وذلك بعد مستوياته المميزة الموسم الماضي، والتي ساهم بها مع الفريق للتأهل إلى مصاف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهته أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار في النادي لموسم آخر متمنياً أن يقدم كل ما يرضي محبي وعشاق الفريق الأبهاوي.

وفي جانب آخر أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب أسامة عاشور لمدة موسم رياضي واحد.

ومثل عاشور أندية النصر والفتح وأحد.