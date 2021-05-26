طقس الأحد .. أجواء ماطرة على 6 مناطق

سماء غائمة وسحب رعدية على شمال المملكة وغربها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى منطقة المدينة المنوّرة.. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية بوجه عام بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.