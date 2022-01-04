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أمير تبوك يكرّم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية

شملت الأولمبياد العالمي للروبوت وحفظ القرآن و"راوي الدرعية" و"الكانجارو"

كرَّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في ديوان الإمارة، الطلاب والطالبات من مدارس منطقة تبوك الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية للعام 1443هـ.

وتضمّنت هذه المسابقات: الأولمبياد العالمي للروبوت، مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم، مبادرة راوي الدرعية، مسابقة الكانجارو، ومسابقة بيبراس للمعلوماتية.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عقب تكريمه المتميزين بأن "التعليم بالمملكة هو الأساس، ونعرف أن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، يوليان التعليم جُلّ اهتمامهما، ونجد أن الميزانية معظمها موجه إلى التعليم".

وأكد أن "هذا يوم نسعد فيه بلقاء أبنائنا وبناتنا الطلاب، ومشاهدة هذه الفرحة المبشرة بالخير، فإذا كانوا هم بخير بلدنا بخير".

وقدّم أمير منطقة تبوك التهنئة للطلاب ولأولياء أمورهم، ولوزير التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة ولمدارسهم ولمعلميهم ومعلماتهم بهذه المناسبة.

وحول ترؤّس أول امرأة سعودية اجتماع مجالس أمناء المناطق، والذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، أكد أمير منطقة تبوك أن أي سعودي يشعر بفخر وهي لحظة اعتزاز أن نشاهد المرأة السعودية -ولله الحمد- مؤهلة تأهيلًا كاملًا، سواءً من الناحية العلمية، فهي حصلت على الدكتوراه، أو العملية، حيث تعمل منذ فترة.

وأضاف أن المرأة كانت عند حسن الظن والتطلعات "عندما رشحتها في مجلس المنطقة كأمين للمجلس، وهي أول أمينه لمجلس منطقة في المملكة، وأنا فخور جدًّا بها، وكل سعودي فخور بها، وهذا يُثبت للعالم كله أن المرأة السعودية مشاركة بقوة وفعالية في جميع مناحي الحياة، وتعمل في بلدها وفي كل المجالات، ولا توجد هناك محاذير على عملها في أي مجال، بل أثبتت كفاءتها"، مؤكدًا أنه على كل امرأة سعودية الشعور بالفخر والاعتزاز.

من جهته، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات أمير المنطقة، ودعمه المستمر للعمل التعليمي في المنطقة، وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة، ورعايته في كل عام لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز -منذ انطلاقتها قبل 34 عاماً- التي أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة للمنطقة، وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في ظل رعاية القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لقطاع التعليم في بلادنا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يكرّم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية
سبق

كرَّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في ديوان الإمارة، الطلاب والطالبات من مدارس منطقة تبوك الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية للعام 1443هـ.

وتضمّنت هذه المسابقات: الأولمبياد العالمي للروبوت، مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم، مبادرة راوي الدرعية، مسابقة الكانجارو، ومسابقة بيبراس للمعلوماتية.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عقب تكريمه المتميزين بأن "التعليم بالمملكة هو الأساس، ونعرف أن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، يوليان التعليم جُلّ اهتمامهما، ونجد أن الميزانية معظمها موجه إلى التعليم".

وأكد أن "هذا يوم نسعد فيه بلقاء أبنائنا وبناتنا الطلاب، ومشاهدة هذه الفرحة المبشرة بالخير، فإذا كانوا هم بخير بلدنا بخير".

وقدّم أمير منطقة تبوك التهنئة للطلاب ولأولياء أمورهم، ولوزير التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة ولمدارسهم ولمعلميهم ومعلماتهم بهذه المناسبة.

وحول ترؤّس أول امرأة سعودية اجتماع مجالس أمناء المناطق، والذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، أكد أمير منطقة تبوك أن أي سعودي يشعر بفخر وهي لحظة اعتزاز أن نشاهد المرأة السعودية -ولله الحمد- مؤهلة تأهيلًا كاملًا، سواءً من الناحية العلمية، فهي حصلت على الدكتوراه، أو العملية، حيث تعمل منذ فترة.

وأضاف أن المرأة كانت عند حسن الظن والتطلعات "عندما رشحتها في مجلس المنطقة كأمين للمجلس، وهي أول أمينه لمجلس منطقة في المملكة، وأنا فخور جدًّا بها، وكل سعودي فخور بها، وهذا يُثبت للعالم كله أن المرأة السعودية مشاركة بقوة وفعالية في جميع مناحي الحياة، وتعمل في بلدها وفي كل المجالات، ولا توجد هناك محاذير على عملها في أي مجال، بل أثبتت كفاءتها"، مؤكدًا أنه على كل امرأة سعودية الشعور بالفخر والاعتزاز.

من جهته، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات أمير المنطقة، ودعمه المستمر للعمل التعليمي في المنطقة، وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة، ورعايته في كل عام لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز -منذ انطلاقتها قبل 34 عاماً- التي أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة للمنطقة، وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في ظل رعاية القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لقطاع التعليم في بلادنا.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:28 PM

أمير تبوك يكرّم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية

شملت الأولمبياد العالمي للروبوت وحفظ القرآن و"راوي الدرعية" و"الكانجارو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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كرَّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في ديوان الإمارة، الطلاب والطالبات من مدارس منطقة تبوك الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية للعام 1443هـ.

وتضمّنت هذه المسابقات: الأولمبياد العالمي للروبوت، مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم، مبادرة راوي الدرعية، مسابقة الكانجارو، ومسابقة بيبراس للمعلوماتية.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عقب تكريمه المتميزين بأن "التعليم بالمملكة هو الأساس، ونعرف أن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، يوليان التعليم جُلّ اهتمامهما، ونجد أن الميزانية معظمها موجه إلى التعليم".

وأكد أن "هذا يوم نسعد فيه بلقاء أبنائنا وبناتنا الطلاب، ومشاهدة هذه الفرحة المبشرة بالخير، فإذا كانوا هم بخير بلدنا بخير".

وقدّم أمير منطقة تبوك التهنئة للطلاب ولأولياء أمورهم، ولوزير التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة ولمدارسهم ولمعلميهم ومعلماتهم بهذه المناسبة.

وحول ترؤّس أول امرأة سعودية اجتماع مجالس أمناء المناطق، والذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، أكد أمير منطقة تبوك أن أي سعودي يشعر بفخر وهي لحظة اعتزاز أن نشاهد المرأة السعودية -ولله الحمد- مؤهلة تأهيلًا كاملًا، سواءً من الناحية العلمية، فهي حصلت على الدكتوراه، أو العملية، حيث تعمل منذ فترة.

وأضاف أن المرأة كانت عند حسن الظن والتطلعات "عندما رشحتها في مجلس المنطقة كأمين للمجلس، وهي أول أمينه لمجلس منطقة في المملكة، وأنا فخور جدًّا بها، وكل سعودي فخور بها، وهذا يُثبت للعالم كله أن المرأة السعودية مشاركة بقوة وفعالية في جميع مناحي الحياة، وتعمل في بلدها وفي كل المجالات، ولا توجد هناك محاذير على عملها في أي مجال، بل أثبتت كفاءتها"، مؤكدًا أنه على كل امرأة سعودية الشعور بالفخر والاعتزاز.

من جهته، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات أمير المنطقة، ودعمه المستمر للعمل التعليمي في المنطقة، وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة، ورعايته في كل عام لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز -منذ انطلاقتها قبل 34 عاماً- التي أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة للمنطقة، وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في ظل رعاية القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لقطاع التعليم في بلادنا.

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