بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية.. والقادة يلتقطون الصور التذكارية

قادة وفود الدول المشاركة يتوجّهون للقاعة الرئيسية وولي العهد يزيّن وفد المملكة رئيسًا

بدأت قبل قليل أعمالُ قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورَأَسَ وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.