شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا ضخمًا في سوق الأعلاف

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، الآن، اندلاع حريق ضخم في مستودعات أعلاف بسوق الأعلاف بالأفلاج.
ولا تزال فرق الإطفاء تكافح إخماد الحريق ومنع امتداده في السوق.
تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، الآن، اندلاع حريق ضخم في مستودعات أعلاف بسوق الأعلاف بالأفلاج.
ولا تزال فرق الإطفاء تكافح إخماد الحريق ومنع امتداده في السوق.
تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، الآن، اندلاع حريق ضخم في مستودعات أعلاف بسوق الأعلاف بالأفلاج.
ولا تزال فرق الإطفاء تكافح إخماد الحريق ومنع امتداده في السوق.
تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، الآن، اندلاع حريق ضخم في مستودعات أعلاف بسوق الأعلاف بالأفلاج.
ولا تزال فرق الإطفاء تكافح إخماد الحريق ومنع امتداده في السوق.