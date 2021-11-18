شاهد.. شاحنة بشعار "النقل" تفرغ نفاياتها بأرض مواطنين بتبوك والإدارة تردّ

مقطع وثّقه مواطن.. يقول: واقعة مكررة.. يستخدمون الأحياء الجديدة بدلًا من المكبّ

وثّق المواطن "منور البلوي"، مخالفة شاحنة تحمل شعار وزارة النقل، تُفرغ حمولتها من الحجارة والرمل ومخلفات البناء، برميها في حي النخيل بأراضٍ سكنية للمواطنين.

وأكد "البلوي" أنه وثّق هذا المقطع، بعد تكرر هذه الواقعة من الشاحنات وإلحاق الضرر بالمواطنين بالتعدي على أملاكهم، ولما في ذلك الأمر من تشويه للبيئة والصحة العامة.

وأضاف: "أستغرب من كون الشاحنة تحمل شعار وزارة النقل، وتحمل مخلفات مواد بناء (كسارة بلك وأخشاب)، والمفترض أن تكون حمولتها رجيع أسفلت أو رمالًا من أعمال الطرق؛ وهذا يدل على تلاعب العمالة بعيدًا عن الرقابة".

وأكد أن الأحياء الجديدة في تبوك غير مكتملة المباني، مثل النخيل والتعاون والصفا والشفا، تستغل بعض العمالة لرمي مخلفات البناء، لوجود أراضٍ بيضاء فيها ومساحات فارغة؛ بدلًا من رميها في مكبّ النفايات المخصص خارج النطاق العمراني.

وتواصلت "سبق" مع مدير عام فرع وزارة النقل والمواصلات في تبوك المهندس سليمان الحويطي، الذي صرح بقوله: "هذه الشاحنة تابعة لأحد مقاولي صيانة الطرق، وقام سائق المعدة باستخدامها بغير الغرض الذي خُصصت له، وهذا الأمر يعتبر مخالفًا لشروط العقد المبرم، وسوف تُطَبَّق بحقه الأنظمة، وفق العقد المبرم بين الطرفين، شاكرين لكم تعاونكم".