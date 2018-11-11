النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": برنامج "وصول" يخفف عبء تكاليف النقل عن العاملات السعوديات

في القطاع الخاص .. ويهدف لتمكين المرأة العاملة ودعم استقرارها الوظيفي

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ولفت "هدف" إلى أن التعديلات التي أجراها أخيراً في شروط الالتحاق في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، شملت التعديل في مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق بحيث يكون ثابتاً بواقع 80 % من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

كما تضمنت التعديلات أيضاً، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال.

وأجريت التحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": برنامج "وصول" يخفف عبء تكاليف النقل عن العاملات السعوديات
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ولفت "هدف" إلى أن التعديلات التي أجراها أخيراً في شروط الالتحاق في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، شملت التعديل في مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق بحيث يكون ثابتاً بواقع 80 % من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

كما تضمنت التعديلات أيضاً، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال.

وأجريت التحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:36 AM

"هدف": برنامج "وصول" يخفف عبء تكاليف النقل عن العاملات السعوديات

في القطاع الخاص .. ويهدف لتمكين المرأة العاملة ودعم استقرارها الوظيفي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
640

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ولفت "هدف" إلى أن التعديلات التي أجراها أخيراً في شروط الالتحاق في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، شملت التعديل في مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق بحيث يكون ثابتاً بواقع 80 % من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

كما تضمنت التعديلات أيضاً، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال.

وأجريت التحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,399
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,671
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,125
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,277

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة